По данным инсайдеров из Китая, компания Apple планирует увеличить габариты своих часов. Apple Watch с первого по третье поколение выпускались с корпусами 38 и 42 мм, с четвёртого по шестое 40 и 44, а Apple Watch Series 7 будут ещё на миллиметр крупнее.
Миниатюрная версия Apple Watch Series 7 будет оснащена корпусом 41 мм, а более крупная — 45 мм. При этом сохранится совместимость с ремешками предыдущих поколений часов, поэтому пользователям, которые накопили большую коллекцию ремешков на всякие случаи жизни, можно не беспокоиться.
Предполагается, что у Apple Watch Series 7 будет кардинально новый дизайн. Часы получат увеличенный дизайн, узкую рамку и более плоские грани. Анонс этой новинки, скорее всего, состоится в первой половине сентября на той же презентации, на которой будут показаны новые модели iPhone.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Ну может будет в стиле 12-ых айфонов, но не огромными точно.