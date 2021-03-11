Министерство промышленности и торговли Российской Федерации продемонстрировало в своём инстаграме прототип электромотоцикла Aurus. Он будет доступен обычным покупателям, а в будущем на его основе создадут модели для полицейских и спасателей.
Электромотоцикл был разработан государственным научным центром НАМИ. В нём используется мотор мощностью 140 кВт (эквивалент 190 лошадиных сил), а разгон от 0 до 100 км/ч осуществляется почти моментально — за 3,7 секунды. Подробности о других его характеристиках пока не раскрываются.
«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса — в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В ближайшее время специалисты НАМИ создадут на базе этого прототипа несколько моделей для гражданского использования, а также для нужд ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств, сотрудниках которым необходимо оперативно перемещаться из одного места в другое или преследовать подозреваемых в совершении преступления.
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