

Один из директоров компании Tesla прокомментировал продукцию и бизнес-стратегию Apple, описав их очень четко и лаконично. Об этом сообщают в MacRumors.



Руководитель отдела дизайна Tesla по имени Франц фон Хольцхаузен выразил свое мнение относительно Apple, её продуктов и планов, а также отсутствия инноваций. Он пожаловался на то, что компания совершенно не вдохновляет новинками или прорывными идеями. Франц высказался во время интервью-подкаста канала Spike’s Car Radio.



«Грустный нюанс относительно продуктов Apple сейчас заключается в том, что ждать от них нечего. [Каждый год] я вижу просто продолжение чего-то существующего. Это просто небольшая доработка того же самого. В плане вдохновения — трудно получить супер-мотивацию от того, что они делают»

По сути, фон Хольцхаузен очень коротко и емко охарактеризовал путь Apple в последние несколько лет: «Нечего ждать». Другими словами, компания год от года выпускает слегка доработанное «то же самое» и довольно редко представляет миру какие-либо инновации. Здесь руководителя отдела Tesla можно понять, поскольку Илон Маск в своих проектах и планах презентует что-то прорывное гораздо чаще.



Франц поделился, что «не любит это говорить», но он носит Apple Watch только из-за их фитнес-функций, в остальном же это довольно унылый продукт. Помимо помощи при занятиях спортом, дизайнер Tesla не увидел в «яблочных» часах никакого смысла.



Франц фон Хольцхаузен работает на Илона Маска с 2008 года. Он отвечает за дизайн Model 3, Model Y, Model X и Model S, а также проектировал пока не вышедший Cybertruck. До прихода в Tesla Франц работал в отделе дизайна Mazda.





