Tesla


Один из директоров компании Tesla прокомментировал продукцию и бизнес-стратегию Apple, описав их очень четко и лаконично. Об этом сообщают в MacRumors.

Руководитель отдела дизайна Tesla по имени Франц фон Хольцхаузен выразил свое мнение относительно Apple, её продуктов и планов, а также отсутствия инноваций. Он пожаловался на то, что компания совершенно не вдохновляет новинками или прорывными идеями. Франц высказался во время интервью-подкаста канала Spike’s Car Radio.
«Грустный нюанс относительно продуктов Apple сейчас заключается в том, что ждать от них нечего. [Каждый год] я вижу просто продолжение чего-то существующего. Это просто небольшая доработка того же самого. В плане вдохновения — трудно получить супер-мотивацию от того, что они делают»
По сути, фон Хольцхаузен очень коротко и емко охарактеризовал путь Apple в последние несколько лет: «Нечего ждать». Другими словами, компания год от года выпускает слегка доработанное «то же самое» и довольно редко представляет миру какие-либо инновации. Здесь руководителя отдела Tesla можно понять, поскольку Илон Маск в своих проектах и планах презентует что-то прорывное гораздо чаще.

Франц поделился, что «не любит это говорить», но он носит Apple Watch только из-за их фитнес-функций, в остальном же это довольно унылый продукт. Помимо помощи при занятиях спортом, дизайнер Tesla не увидел в «яблочных» часах никакого смысла.

Франц фон Хольцхаузен работает на Илона Маска с 2008 года. Он отвечает за дизайн Model 3, Model Y, Model X и Model S, а также проектировал пока не вышедший Cybertruck. До прихода в Tesla Франц работал в отделе дизайна Mazda. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

MacRumors MacRumors

Ссылки по теме:

Hyundai и Kia: «Паркуйте машины подальше от дома — они загораются сами!» Hyundai и Kia: «Паркуйте машины подальше от дома — они загораются сами!»

Роскосмос представил человекоподобного робота. Он работает как «аватар» Роскосмос представил человекоподобного робота. Он работает как «аватар»

Российское ПО начнут навязывать людям за границей Российское ПО начнут навязывать людям за границей