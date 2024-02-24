В сети всплыли альтернативные «чёлки» для iPhone от самой Apple. Просто посмотрите на это



Компания Apple рассматривала несколько разных вариантов вырезов в дисплее iPhone и теперь на них можно посмотреть. Фото предоставили в MacRumors.



Согласно источнику, появился анонимный инсайд, который позволил сделать реалистичные рендеры нескольких вариантов «чёлок» и «островков». Именно из их Apple выбирала самых лучший вариант для релиза iPhone X в 2017-м и iPhone 14 Pro в 2022-м. Вот образцы «моноброви»:









Фото: MacRumors



Вариант слева напоминает бирку на одежде, а правый рендер очень похож на Google Pixel 4. А вот каким мог стать Dynamic Island:





Фото: MacRumors



Хотя некоторые из этих вариантов могут показаться довольно громоздкими, но их практичность зачастую повыше, чем у текущих вариантов. Например, внутри выреза на постоянной основе могли расположиться иконки быстрого доступа к модулям связи и яркости экрана, да и блок с длительностью текущего вызова рядом с Dynamic Island тоже был бы многим полезен. Вариант слева напоминает бирку на одежде, а правый рендер очень похож на Google Pixel 4. А вот каким мог стать Dynamic Island:Хотя некоторые из этих вариантов могут показаться довольно громоздкими, но их практичность зачастую повыше, чем у текущих вариантов. Например, внутри выреза на постоянной основе могли расположиться иконки быстрого доступа к модулям связи и яркости экрана, да и блок с длительностью текущего вызова рядом с Dynamic Island тоже был бы многим полезен.