В сети всплыли альтернативные «чёлки» для iPhone от самой Apple. Просто посмотрите на это

Олег

iPhone


Компания Apple рассматривала несколько разных вариантов вырезов в дисплее iPhone и теперь на них можно посмотреть. Фото предоставили в MacRumors.

Согласно источнику, появился анонимный инсайд, который позволил сделать реалистичные рендеры нескольких вариантов «чёлок» и «островков». Именно из их Apple выбирала самых лучший вариант для релиза iPhone X в 2017-м и iPhone 14 Pro в 2022-м. Вот образцы «моноброви»:

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Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Вариант слева напоминает бирку на одежде, а правый рендер очень похож на Google Pixel 4. А вот каким мог стать Dynamic Island:

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Хотя некоторые из этих вариантов могут показаться довольно громоздкими, но их практичность зачастую повыше, чем у текущих вариантов. Например, внутри выреза на постоянной основе могли расположиться иконки быстрого доступа к модулям связи и яркости экрана, да и блок с длительностью текущего вызова рядом с Dynamic Island тоже был бы многим полезен.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1643
SithV
все мусор. как и актуальный вариант.
Сегодня в 16:30
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+1148
Grealex
А мне кажется, актуальный вариант — лучшее из всего этого.
28 минут назад
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