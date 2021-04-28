Компания Xiaomi в конце прошлого месяца представила новую версию своего геймерского смартфона — Black Shark 4. Новинка получила флагманский процессор Snapdragon 870, быструю память, плавный 144-герцовый дисплей и скоростную зарядку.
Мощная начинка и яркий дизайнГеймеры по достоинству оценят стильный дизайн Black Shark 4. Экран и голографическая задняя панель обрамлены металлической рамкой, которая приятно холодит ладонь.
Внутри смартфона высокую производительность обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 870, а помогает ему в этом деле быстрая оперативная память LPDDR5 и скоростной накопитель UFS3.1. Для такого мощного сетапа во время длительных игровых сессий должно быть предусмотрено эффективное охлаждение, поэтому Xiaomi оснастила смартфон жидкостной системой «сэндвич», которая на 30% лучше в сравнении с аналогами.
Поскольку Black Shark 4 — геймерский смартфон, значит у него имеется 3,5 мм разъем для подключения проводной гарнитуры, которая обладает более низкой задержкой по сравнению с беспроводными решениями. К тому же такая дополнительная возможность не будет лишней.
Магнитные клавишиНа левой грани корпуса расположились выдвижные клавиши с магнитным триггером. Это дополнительные органы управления, которые будут очень полезны в играх, особенно в многопользовательских проектах, где нужна очень быстрая реакция.
Магнитные триггеры можно настроить под свои конкретные предпочтения. Они очень прочные, испытания показали, что дополнительные клавиши выдерживают более 1 000 000 нажатий. Настроить их можно с помощью специального предустановленного программного обеспечения Shark Space.
Яркий и плавный экранBlack Shark 4 оборудован новейшим E4 AMOLED-экраном от компании Samsung. Его пиковый показатель яркости составляет 1500 нит, а контрастности — 5000000:1. По центру в верхней части экрана расположено небольшое отверстие для фронтальной камеры. Дисплей поддерживает контент с расширенным динамическим диапазоном HDR10+.
Стоит отметить, что максимальный показатель частоты обновления экрана — 144 Гц. Плавность экрана адаптируется в зависимости от контента. Пользователям доступны три опции отображения: 120, 90 и 60 Гц.
Не будет лишним упомянуть частоту обновления сенсорного слоя. У Black Shark 4 этот показатель составляет 720 Гц. Таким образом время задержки для нескольких пальцев всего 8,3 мс. С помощью специального алгоритма Xiaomi достигла точность касания 0,004 мм. Это будет особенно полезно в многопользовательских шутерах от первого лица во время стрельбы с помощью прицела.
Автономность и быстрая зарядкаBlack Shark 4 получил аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. По словам производителя, от 0 до 100 процентов смартфон заряжается всего за 17 минут.
Молниеносная передача данныхСтабильное и быстрое соединение обеспечивает поддержка двойного режима 5G и WiFi 6. Специальная конструкция антенны «X» позволяет автоматически переключаться между источниками сигнала.
Программное обеспечениеBlack Shark 4 работает на фирменной оболочке Joy UI 12.5, в основе которой Android 11 и основная функциональность MIUI. Помимо этого, на смартфоне установлено геймерское программное обеспечение Shark Space 4.0. К нему можно получить доступ, нажав оба триггера на гране устройства.
Shark Space 4.0 позволяет пользователям быстро настраивать сеть, производительность, дополнительные клавиши и многое другое прямо во время игры. Также через это ПО можно выбрать режим максимального погружения, чтобы исключить любое стороннее вмешательство в ваш игровой процесс.
КамераBlack Shark 4 основную тройную камеру. В систему входят: 48-мегапиксельный датчик со светосилой f/1.8, широкоугольный объектив на 8 МП и f/2.2, а также телевик на 5 МП с диафрагмой f/2.4. В качестве фронтальной камеры 20-мегапиксельный датчик с f/1.8. Имеется поддержка записи видео в разрешении 4K с 60FPS.
ДоступностьBlack Shark 4 можно приобрести со скидкой, для этого не забудьте взять купон продавца, он снижает ценник на 30 долларов. Стоимость смартфона в различных комплектациях:
- 6/128 ГБ: $419 с купоном
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8/128 ГБ: $449 с купоном
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12/128 ГБ: $519 с купоном
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12/256 ГБ: $569 с купоном
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