Большой iPad Air и iPad Pro OLED выйдут в начале 2024 года

Фархад
iPad Pro

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился инсайдом о планах Apple по выпуску четырёх новых моделей планшетов в начале следующего года, чтобы хоть как-то остановить падение продаж iPad.

По словам Гурмана, iPad Air впервые будет доступен в двух размерах. Меньшая модель сохранит 10,9-дюймовый экран, а более крупная версия получит 12,9-дюймовую панель. Журналист отмечает, что Apple стремится предложить большее разнообразие между размерами экрана и ценой. Разумеется, 12,9-дюймовый iPad Air‌ будет более доступным, чем 12,9-дюймовый iPad Pro‌.

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Также Apple наконец-то представит первые iPad Pro с OLED-дисплеями. По сравнению панелями mini-LED в текущем поколении планшетов, OLED-экраны обеспечивают более глубокий чёрный и более яркие остальные цвета.

Ожидается, что iPad Pro получит новый 3-нм чип M3, который Apple представила в конце октября.

Кроме того, Apple должна обновить iPad mini и базовый iPad в 2024 году, но сроки релиза этих моделей пока неизвестны.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+126
Volnorez Uraganov
олед склонен к выгоранию,
Вчера в 22:14
#
+304
den3221 Volnorez Uraganov
И к выгоранию пикселей отдельных!
Вчера в 22:55
#
+4328
Gabriel den3221
Гори гори ясно.)
Вчера в 23:49
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