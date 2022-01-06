





В рамках CES 2022 компания Lenovo представила новые игровые ноутбуки, мониторы, аксессуары и программное обеспечение для геймеров. Среди них: 16-дюймовые Lenovo Legion 5i Pro и Lenovo Legion 5 Pro, а также стильные 15-дюймовые ноутбуки Lenovo Legion 5i и Lenovo Legion 5. Для пользователей, предпочитающих стационарные устройства, были анонсированы игровые профессиональные мониторы Legion Y25-30, а также Lenovo G27qe-20 и Lenovo G24qe-20 начального уровня.Новые ноутбуки работают на операционной системе Windows 11 и мобильных процессорах новейшего поколения от AMD Ryzen или Intel Core, а также на видеокартах NVIDIA GeForce RTX.Lenovo Legion 5i Pro и Lenovo Legion 5 Pro подходят для работы с задачами, в которых требуются полный теплопакет процессора и видеокарты (от профессиональных задач по созданию контента и до киберспорта), представляют собой первую серию 16-дюймовых ноутбуков с игровым дисплеем с разрешением WQHD+ и адаптивной частотой обновления.Ноутбуки получили сертификацию Gold Label организации TÜV Rheinland за высокую игровую производительность. Они также оснащены технологией снижения негативного воздействия свечения синего на зрение. Устройство поддерживает высокую частоту обновления экрана в диапазоне от 165 до 240 Гц.Более плавная и реалистичная картинка во время игр выводится на 16-дюймовый дисплей с разрешением WQHD+ (2560 x 1600 пикселей), матрицей IPS, соотношением сторон 16:10, 100-процентным охватом цветового диапазона sRGB и временем отклика в 3 мс. Дисплей поддерживает максимальную сертификацию VESA DisplayHDR 400 и уровень яркости до 500 нит, а также поддержкой технологии Dolby Vision и функции NVIDIA G-SYNC. Каждый экран получает индивидуальный профиль цветовой калибровки X-Rite.В ноутбуках установлена оперативная память типа DDR5 с тактовой частотой 4800 МГц и SSD-накопителем PCle (Gen4) емкостью до 1 ТБ.Среди остальных преимуществ: Wi-Fi 6E, аккумулятор ёмкостью 80 Вт.ч с функцией быстрой зарядки Super Rapid Charge, позволяющей зарядить аккумулятор от 0% до 80% всего за 30 минут. Новые устройства поддерживают подключение к источнику питания с помощью кабеля USB-C мощностью до 135 Вт. Компактный блок питания обеспечивает выделенную мощность от 230 Вт до 300 Вт, при этом сочетание клавиш Fn+Q включает интеллектуальный режим контроллера питания, который позволяет значительно увеличить ресурс и жизненный цикл батареи за счёт алгоритмов ИИ.За производительность отвечают процессоры (в зависимости от конфигурации) Intel Core i9-12900H 12-го поколения или AMD Ryzen 9-6900HX новейшего поколения. Теплопакет видеокарты был расширен по сравнению с предыдущим поколением, и, за счёт технологии NVIDIA Dynamic Boost 2.0 может достигать 150 Вт13 на графической подсистеме.Лопасти кулеров стали тоньше на 40%, площадь рассеивающих радиаторов увеличилась, а также были увеличены количество и диаметр теплотрубок, на которые тепло передаётся через медную пластину увеличенной толщины с термоинтерфейсом на основе эффекта фазового перехода. Дополнительный эффект снижения шума обеспечивает улучшенная внутренняя шумоизоляция корпуса.Аудиосистема Nahimic Audio от компании SteelSeries оснащена технологией интеллектуального шумоподавления, которая обеспечивает настройку параметров звука с помощью 10-полосного эквалайзера. Все функции улучшения звука будут работать не только через аналоговый выход, но также и через наушники, подключенные через Bluetooth. К встроенной системе из двух стереодинамиков мощностью 2 Вт с помощью функции объемного звучания Nahimic Easy Surround можно подключить дополнительный динамик по Bluetooth, а для совместного просмотра фильмов можно подключить вторую пару беспроводных наушников.Lenovo Legion 5/5i Pro будут доступны в цвете «Серый шторм» и перламутровом «Белый ледник». Ноутбук оснащен веб-камерой с разрешением HD и электронной защитной шторкой. Корпус устройства из алюминиево-магниевого сплава стал тоньше по сравнению с предыдущим поколением. Устройство имеет клавиатуру Legion TrueStrike с четырёхзонной RGB-подсветкой под управлением программы Lenovo - Legion Spectrum. Она позволяет выбрать любой оттенок цвета и применить 17 различных настраиваемых эффектов.15-дюймовый ноутбук Lenovo Legion 5i с процессором до Intel Core™ i7-12700H 12-го поколения и 15-дюймовый ноутбук Lenovo Legion 5 с мобильным процессором до AMD Ryzen 7 6800H в максимальной комплектации оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070 Ti с общей графической мощностью с учётом буста до 140 Вт.Устройства выпускаются в двух цветах — «Серый шторм» и «Серое облако». В России эти ноутбуки будут доступны с однотонной белой или голубой подсветкой клавиатуры. Также в клавиатуре можно легко заменить колпачки клавиш WASD — для персонализации внешнего вида. Ход всех клавиш остался таким же - 1,5 мм, но уровень ударного шума кнопок снизился на 33% по сравнению с предыдущим поколением.Новое поколение системы охлаждения в Legion 5/5i получило термоинтерфейс с эффектом фазового перехода, более тонкими лопастями вентилятора, увеличенными диаметром и количеством теплотрубок, и на 45% большей площадью рассеивающих рёбер радиаторов.Корпус Lenovo Legion 5/5i стал на 15% тоньше предшественника. Крышка выполнена из алюминиево-магниевого сплава. Доступны конфигурации с диагональю 15,6” разрешением WQHD (2560 x 1440) или FHD (1920 x 1080) матрицей IPS, соотношением сторон 16:9, частотой обновления до 165 Гц, 100% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 300 нит и поддержкой технологии Dolby Vision.Частота обновления — 240 Гц. Среди преимуществ: 99-процентный охват цветового пространства sRGB с точностью цветопередачи Delta E<2, поддержка стандарта VESA DisplayHDR 400, разрешения Full HD и IPS-матрица. Есть поддержка технологии интеллектуальной переменной частоты обновления (VRR) и наличие двух встроенных динамика мощностью 3 Вт.Монитор Legion Y25-30 оснащен технологией AMD FreeSync Premium. Благодаря времени отклика движущегося изображения (MPRT)12 0,5 мс и предельному времени отклика 1 мс удается избежать задвоения изображения и появления полос. Вся обновленная линейка мониторов оснащена встроенной технологией снижения интенсивности излучения синего и имеют сертификат Eyesafe.Легкая беспроводная игровая мышь Lenovo Legion M600s оптимизирована как для правшей, так и для левшей, при этом её вес составляет всего 75 г, а внешний вид выделяется с помощью подсветки корпуса с поддержкой 16,8 миллиона цветов. Мышь может использоваться в беспроводном режиме со временем отклика менее 1 мс без потерь через подключение 2,4 ГГц, а также может быть подключена через Bluetooth или проводной кабель USB-C.Мышь M600s оснащена оптическим датчиком Pixart 3370 с разрешением 19 000 точек на дюйм (DPI) и долгим временем автономной работы до 70 часов. Устройство заряжается до полной зарядки всего за 90 минут через USB-C. Ножки мыши изготовлены из синтетического полимера с низким коэффициентом трения. Мышь обеспечивает быстрое время отклика и до 80 миллионов нажатий на клавишу с помощью оптического микропереключателя.Игровая мышь Lenovo Legion M300s с RGB-подсветкой весом в 61г оптимизирована для управления левой или правой рукой, обеспечивает повышенную производительность за счет разрешения 8000 точек на дюйм (DPI) и скорости перемещения 220 дюймов в секунду (IPS). Мышь поставляется в комплекте с проводом и имеет механический микропереключатель, обеспечивающий до 10 миллионов нажатий на клавишу.