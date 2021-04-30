







Характеристики

Дисплей : 15.6", IPS, 1920x1080 FHD, 144 Гц, 500 нит, 16:9

: 15.6", IPS, 1920x1080 FHD, 144 Гц, 500 нит, 16:9 Процессор : Intel Core i7-10750H с базовой частотой 2.60 ГГц, максимальная частота 5.00 ГГц, 6 ядер, кэш-память 12 МБ

: Intel Core i7-10750H с базовой частотой 2.60 ГГц, максимальная частота 5.00 ГГц, 6 ядер, кэш-память 12 МБ ОЗУ : 32 ГБ, DDR4, 2933 МГц

: 32 ГБ, DDR4, 2933 МГц Видеокарта : GeForce RTX 2060, 6 ГБ GDDR6

: GeForce RTX 2060, 6 ГБ GDDR6 Накопитель : M2 1 ТБ

: M2 1 ТБ Порты : 3 USB-А 3.1 Gen 2, 1 USB-C, 1 USB-C (Thunderbolt 3), 1 HDMI 2.0, 1 RJ45 Ethernet, 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона

: 3 USB-А 3.1 Gen 2, 1 USB-C, 1 USB-C (Thunderbolt 3), 1 HDMI 2.0, 1 RJ45 Ethernet, 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона Питание : АКБ 80 Вт-ч с блоком питания на 230 Вт

: АКБ 80 Вт-ч с блоком питания на 230 Вт Габариты: 19.9 x 359.34 x 259.04 мм (толщина, ширина, глубина), вес 2.25 кг







Ноутбук выполнен в бронзовом оттенке. На крышке хорошо заметна надпись Legion — это геймерская линейка Lenovo, а это означает, что нас ждет RGB-подсветка. Сначала она встречается в самом логотипе, а затем в клавиатуре. В концепции целостного дизайна C7 она смотрится вполне логично.Экстерьер у ноутбука, несмотря на принадлежность к игровому модельному ряду, получился довольно сдержанным. Из самых заметных деталей петля крышки, которая добавляет внешнему виду чуточку брутальности. Несмотря на довольно массивную конструкцию, ноутбук без проблем открывается одной рукой. Конструкция корпуса производит положительные впечатления, все элементы хорошо подогнаны друг к другу, а крышка открывается со средней жесткостью и без люфта.Портов в Lenovo не пожалели. На левой стороне: два USB-С и 3,5 мм аудиоразъем. На правой: один USB-A. Сзади: полноразмерный HDMI, два USB-A, Ethernet и порт для подключения адаптера питания.У клавиатуры довольно мягкий, но в то же время хорошо ощутимый ход. Размер клавиш оптимальный — набирать текст удобно, случайных нажатий почти не возникает. RGB-подстветка работает в нескольких режимах, переключаются они с помощью сочетания Fn + Пробел.Тачпад у Lenovo Legion C7 среднего размера, но хотелось бы побольше, поскольку даже у моего MacBook Air он намного крупнее. В этом случае я был бы готов пожертвовать номерным блоком клавиш. Трекпад распознает мультитач-жесты, а по его матовому покрытию довольно приятно скользят пальцы.Ноутбук оснащается 15-дюймовым IPS дисплеем с разрешением FHD (1920 x 1080). У него хороший показатель контрастности (1048:1), а максимальная частота обновления экрана — 144 Гц. Имеется поддержка Dolby Vision HDR.С углами обзора у Legion C7 всё хорошо, экран сохраняет читаемость и цветопередачу. Стоит отметить, что даже на улице при ярком освещении ноутбуком комфортно пользоваться с некоторыми оговорками, а именно до тех пор, пока солнце не светит прямо в монитор.У дисплея по бокам и сверху сравнительно тонкие рамки. В верхней части расположено отверстие веб-камеры с разрешением 720p, которая получила интересную фишку для параноиков. С помощью специального ползунка над ней можно закрыть «глазок» шторкой.В плане производительности у Lenovo Legion C7 очень хороший запас. Всё это благодаря процессору Intel Core i7 10750H, твердотельному накопителю NVMe M.2 2280 на 1 ТБ от Samsung, видеокарте Nvidia GeForce RTX 2060 и оперативной памяти DDR4 объемом 32 ГБ. Так, например, в Geekbench 5 ноутбук набирает 1282 балла в Single-Core тесте и 5581 в Multi-Core.Устройство с легкостью справилось с запуском Cyberpunk 2077 на высоких настройках, а вот, чтобы поиграть на ТВ в 4K с адекватной частотой кадров пришлось снижать качество графики. Отмечу, что данный пример не является релевантной демонстрацией производительности, поскольку у этой игры не очень всё хорошо с оптимизацией. В обычном режиме с небольшой нагрузкой Legion C7 работает очень тихо, но стоит запустить тяжелую игру, как шум вентиляторов сразу дает о себе знать.Звучание Lenovo Legion C7 довольно приемлемое для ноутбуков. Для комфортного прослушивания музыки все же придется использовать внешнее устройство или наушники, поскольку акустическая система ноутбука выдает сухой звук без намёка на низкие частоты.За автономную работу отвечает аккумулятор с ёмкостью 80 Вт-ч. Это хватает примерно на 8 часов в размеренном режиме. Стоит ли напоминать, что игры значительно просаживают этот показатель. Для зарядки используется шнур с тяжелым блоком питания, это слегка негативно влияет на мобильность.Lenovo Legion C7 смотрится выигрышно на фоне конкурентов: у него универсальный дизайн без свойственных геймерским решениям излишеств, ноутбук отлично справляется с современными играми в Full HD разрешении, а также он не слишком шумный. В целом, это устройство с балансом характеристик и внешнего вида. Устройство проявит себя хорошо не только в гейминге, но в работе с тяжелым контентом, будь то пакетная обработка фотографий в RAW или рендеринг и цветокоррекция видеороликов. Из минусов отмечу только не вполне удачный, на мой взгляд, цвет, а также довольно скучный звук и трекпад небольшого размера.Не будет лишним еще раз напомнить, что у Legion C7 очень хороший запас мощности, поэтому он может стать покупкой на долгосрочную перспективу. Среди его достоинств хороший показатель автономности, а это может стать одним из основных поинтов в выборе ноутбука. Ко всему этому добавьте матовый дисплей с высокой частотой обновления и двухлетнее гарантийное обслуживание.