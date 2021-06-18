Lenovo — четвертый в мире по популярности производитель планшетов. Впрочем, в этом направлении можно оставаться малоизвестным, даже будучи в топ-5. Здесь тотально доминирует Apple, догоняет ее Samsung, а все остальные бренды отходят на второй план. Зря, среди них тоже можно найти массу интересных устройств.
Разобрались, что представляет собой недорогой планшет Lenovo Tab P11. В официальной рознице он стоит 20 000 рублей, а на AliExpress его можно взять за 16 000 рублей. Для сравнения, за iPad 8-го поколения просят 30 000 рублей. Если планшет с такой ценой стабильно работает и предлагает качественный экран, уже отлично.
Дизайн и эргономика: почти идеальный планшет
С задней стороны планшет похож на iPad 8-го поколения, если не брать во внимание темную полосу с правой стороны крышки. Серый матовый корпус, скругленные края, одинарная круглая камера.
Разница — камера выпирает, в отличие от iPad. И это минус корпуса. Роль камеры в планшете ставится под сомнение, поэтому качеством можно пожертвовать ради большей эргономичности. Планшет шатается, если положить ее на твердую поверхность без чехла.
Материал корпуса — пластик, хотя он качественный, внешне кажется, что это металл. Кнопка питания располагается на верхней боковой грани, на правой — клавиши регулировки громкости, их две.
С передней стороны это также стандартный планшет. Черная рамка, экран, кнопок нет. Соотношение площади экрана к площади передней панели — 85%. Это флагманский уровень. Для сравнения, у самого технологичного Android-планшета Samsung Galaxy Tab S7+ это значение составляет 84,6%.
Габариты планшета — 258,4х163х7,5 мм, вес — 490 г. Планшет отлично помещается в рюкзак и почти его не утяжеляет. Его легко можно взять в ручную кладь, чтобы во время полета посмотреть кино на большом экране, он не требует много места и не чувствуется при переносе. Также его можно брать вместо ноутбука как печатную машинку вместе со съемной клавиатурой. Лэптопы сильнее утяжеляют рюкзак (они весят от 1,5кг) и требуют больше пространства.
Подводя итог, можно сказать, что Lenovo Tab P11 собран добротно для доступного планшета. Выглядит солидно и дорого.
Экран: для бюджетного планшета отлично
Диагональ экрана планшета —11 дюймов, разрешение 2000 x 1200 пикселей (чуть больше, чем Full HD), тип подсветки IPS. Разрешение — главный плюс экрана. Картинка будет четкой, пользователь получит удовольствие при просмотре контента.
Яркость дисплея составляет 400 нит. Ее хватает, чтобы четко видеть изображение ясным днем. В темноте на низком значении чувствуется мерцание, а это негативно влияет на глаза. Советуем не опускать его ниже 30%. Частота обновления — 60 Гц.
Программно показ изображения регулируется. Для защиты зрения включается фильтр синего цвета, в котором система снижает к минимуму количество этого цвета. Доступна темная тема, с которой планшетом комфортнее пользоваться при низкой освещенности. Температура цветов регулируется вручную. По умолчанию они теплые.
Производительность, автономность, звук: мощности не хватает, все остальное в порядке
Процессор — Snapdragon 662. Это чип среднего класса, как в смартфонах за 15-25 тысяч рублей, 178 200 баллов в Antutu. С ним планшет запускает требовательные игры на средних настройках графики. С играми у нас проблем не возникло. PUBG Mobile запустился даже на высоких настройках, а в процессе пинг не проседал. Call of Duty: Mobile тоже летал, и за полчаса гейминга троттлинга не появилось.
Объем оперативной памяти — 6 ГБ. Этого хватит для быстрого переключения между приложениями и одновременного открытия трех-четырех, из памяти они не вылетят и не начнут перезагружаться.
Емкость аккумулятора — 7700 мАч. Производитель заявляет до 15 часов игр непрерывно. На практике в качестве использования устройства как комнатный девайс его приходится заряжать раз в три-четыре дня.
Звук эталонный для недорогого планшета. Динамика четыре, они громкие — планшет вполне может заменить музыкальную колонку. Поддерживается технология Dolby Atmos, создающая эффект присутствия. При просмотре кино кажется, что герои объемные, и ты стоишь рядом с ними.
Программное обеспечение: где режим для детей?
Операционная система — Android 10. Сразу минус — из коробки устройство получило не последнюю версию Android 11. Обновится ли девайс до нее и Android 12, неизвестно.
Другой минус — отсутствие предустановленного детского режима. Один из сценариев применения планшета — в роли детской игрушки. В этом случае надежно закрыть доступ к аккаунтам в мессенджерах в соцсетях, а у доступных приложений нужно ограничить время пользования. Для этого создан детский режим. Для его установки можно скачать приложение из Google Play, но не каждый родитель будет это делать.
Аксессуары: стандартный набор
К планшету идет стилус Lenovo Precision Pen 2. Он поддерживает 4096 степеней нажатия и контроль наклона пера, а также может работать до 200 часов без подзарядки.
Также с ним совместима опциональная клавиатура с тачпадом и поддержкой горячих клавиш как на компьютере с Windows. С обратной стороны она подпирается, чтобы планшет не упал. Впрочем, работает это только на твердой ровной поверхности, на коленях планшет стоять не будет.
Камера: норм, но нужна ли она?
Основная камера — одинарная, разрешение — 13 МП. Качество оптимальное для планшета — сюда не ставят дорогие комплектующие, даже флагманы посредственно снимают ночью. Lenovo Tab P11 — не исключение. Впрочем, ругать бренд за это нельзя. Как мы уже сказали, есть вопрос: а зачем тыльная камера планшету в принципе?
Фронтальная камера качественная. Разрешение — 8 МП. В Зуме вы будете выглядеть четко. Единственное — временами у нее появляются проблемы с балансом белого.
Итог
Lenovo Tab P11 — неплохой комнатный планшет, чтобы пользоваться им дома исключительно для просмотра контента. У него добротные экран, динамики и автономность, вполне можно использовать его как девайс с большим экраном для кино или Ютуба.
По всем остальным параметрам к планшету возникают вопросы. В частности, удивило, что здесь нет детского режима. Samsung и Huawei уделяют внимание этому моменту, странно, что Lenovo его проигнорировала.
Производительность могла быть выше, съемной клавиатурой можно пользоваться только на ровной поверхности, а с такими параметрами ноутбук не заменить. Впрочем, давайте честно: мы используем планшет для развлечения. Apple верит, что они заменят ноутбуки, но до этого еще далеко. А для текущих задач Lenovo Tab P11 предлагает самые необходимые параметры (качественные экран, динамики, аккумулятор) и стоит крайне разумных денег, которые не жалко отдать за комнатный гаджет.
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