Две недели карантина изменили нашу жизнь. Почти все общественные заведения закрылись, в Москве на картах дороги зеленые даже в час-пик, школьники и студенты учатся удаленно по видеосвязи — кажется, мы попали в мир фантастики.

Вместе с этим изменилось и наше отношение к привычным вещам. Смартфон — устройство, которое всегда с нами. И он тоже стал другим — его восприятие, роль и сценарии использования теперь иные.

Мы стали брезговать от смартфона

Инфекции могут быть на поверхности предметов, которые мы трогаем. Как это происходит, лучше всего показано в сериале «Клиника».

Беда в том, что к смартфону мы прикасаемся чаще других предметов. Поэтому в плане передачи инфекций он не менее опасен, чем деньги. Ухватились за поручень в метро, а потом этой же рукой достали телефон — все, он вполне может быть разносчиком заразы. Помыли руки, снова взялись за телефон — все, вирус снова у вас на ладонях.

Так, выяснилось, что телефон тоже нужно дезинфицировать. В сети всплыли миллион гайдов о том как это делать. Ну признайтесь, вы же стали брезговать от смартфона.

Биометрия больше не работает

Одни из способов защиты — медицинская маска и резиновые перчатки. В ряде стран, например, в Чехии, люди обязаны выходить на улицу в масках на лице. Такие решения не позволяют нам разблокировать устройства по биометрии.

В латексных перчатках можно пользоваться сенсорным экраном. Разблокировать смартфон нет, даже ультразвуковой датчик не распознает отпечаток пальца в перчатке.

Еще более очевидная проблема — с iPhone и Face ID. Разблокировать его по лицу можно, но с помощью «костылей».

Для этого выполните следующие действия:

зайдите в «Настройки» → «Face ID и код-пароль»;

введите свой пароль, выберите «Сбросить Face ID»;

теперь нужно зарегистрировать лицо снова, но так, чтобы половина его была в маске. Возьмите вашу маску. сложите ее пополам и закройте ей половину лица;

теперь нужно зарегистрировать лицо снова, но так, чтобы половина его была в маске. Возьмите вашу маску. сложите ее пополам и закройте ей половину лица; вращайте головой до полной настройки альтернативного внешнего вида Face ID.

Face ID будет достаточно ваших глаз, чтобы распознать вас.

Кстати, насчет глаз. Третий способ разблокировки по биометрии — сканирование радужной сетчатки глаз. К сожалению, производители от него отказались в последние годы. Ранее он стоял во флагманах Samsung. Вот так бренды не угадали с трендами.

Смартфон заменил вам лицо

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций создать систему для отслеживания людей, находящихся в контакте с заражёнными CoViD-19, на основе данных сотовых операторов.

«По соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий карантина. Если граждане условия не выполняют, операторы им отправляют соответствующее СМС. Если это систематически происходит, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам», — говорит глава Минкомсвязи Максут Шадаев.





В ряде других стран ведется слежка за всеми их жителями. В Южной Корее, например, это стало почвой для скандала — публикация данных о перемещении позволила выявить измены, что привело к разрушению семей.

Так смартфон заменил нам лицо. Ранее наше перемещение в городах отслеживали камеры наблюдения с системой распознавания лиц. Теперь же они работают неполноценно, потому что большинство людей носят маски. А значит главный идентификатор человека — его смартфон с GPS-данными.

Смартфон стал роутером

Если вы живете в квартире и не один, скорее всего, у вас возникали проблемы с интернетом. Провайдеры признают: сеть забита, поэтому некоторые сайты (преимущественно, иностранные) могут грузиться медленно.

Решение проблемы — работа в сетях LTE. Для этого можно купить LTE-роутер и дополнительную СИМ-карту, а можно просто раздать интернет со смартфона на компьютер. Так проблемы со скоростью сети частично решатся.

Смартфон и раньше применялся как точка доступа. Разница в частоте использования и в важности этой возможности. Когда другу заблокировали симку, в транспорте, пока работаешь с ноутбуком на коленях — ситуации незначимые. Теперь же хороший интернет может сохранить вашу продуктивность на работе из дома.

Мы застали крайне необычный период. Посмотрите на привычные вещи — их ценность и назначение может перевернуться. Смартфон стал еще более значимым устройством в нашей жизни.





