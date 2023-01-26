Дизайн первого планшета OnePlus с необычной камерой раскрыт на рендерах

Фархад

OnePlus Pad

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился первыми рендерами будущего планшета OnePlus, который компания планирует представить в конце февраля.

OnePlus Pad

Судя по изображениям, первый планшет бренда OnePlus Pad получит цельнометаллический корпус, 11,6-дюймовый дисплей с симметричными со всех сторон рамками, а также круглый блок с камерами по центру задней панели. Количество сенсоров инсайдер не указывает, но как минимум планшет будет оснащён фронталкой и основной камерой.

Каких-либо подробностей о чипсете и прочих технических характеристиках пока нет.

OnePlus Pad

По слухам, компания представит глобальную версию флагмана OnePlus 11, новые TWS-наушники и планшет 23 февраля, но для рынка Индии устройства будут анонсированы уже 7 февраля.

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Источник:
GizmoChina
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