Дизайн первого планшета OnePlus с необычной камерой раскрыт на рендерах

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился первыми рендерами будущего планшета OnePlus, который компания планирует представить в конце февраля.Судя по изображениям, первый планшет бренда OnePlus Pad получит цельнометаллический корпус, 11,6-дюймовый дисплей с симметричными со всех сторон рамками, а также круглый блок с камерами по центру задней панели. Количество сенсоров инсайдер не указывает, но как минимум планшет будет оснащён фронталкой и основной камерой.Каких-либо подробностей о чипсете и прочих технических характеристиках пока нет.По слухам, компания представит глобальную версию флагмана OnePlus 11, новые TWS-наушники и планшет 23 февраля, но для рынка Индии устройства будут анонсированы уже 7 февраля.