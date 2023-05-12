Дизайнеры Nothing Phone представили ретрофутуристичный диктофон. Угадайте, сколько он стоит

Шведская компания Teenage Engineering, разработавшая дизайн Nothing Phone (1) и ряда других интересных продуктов, выпустила новый диктофон под названием TP-7. Он просто создан для записи интервью, музыки или любого другого аудио с «нулевым искажением и в максимально возможном качестве».Это последняя новинка в линейке продуктов «Field», которая включает в себя синтезатор OP-1 и микшер TX-6, выпущенные в прошлом году. Размер новинки не превышает габариты колоды карт. Гаджет спокойно помещается в руку. Он оснащён моторизованной катушкой в центре, которую можно использовать для прокрутки или приостановки записи, а также для навигации по меню.На левой стороне диктофона расположена качелька, которую также можно задействовать для прокрутки записанных треков, а кнопка прямо под ней позволяет быстро менять режимы записи. Помимо встроенного микрофона для записи звука, пользователи также могут подключить внешние аксессуары через три двусторонних стереоразъёма.TP-7 получил порт USB-C для передачи данных и зарядки. При желании гаджет можно подключить к iPhone по кабелю или через Bluetooth. Диктофон может работать до семи часов без подзарядки. Среди прочих особенностей — встроенный динамик и 128 ГБ встроенной памяти.Teenage Engineering начнёт продажи TP-7 этим летом по цене $1499.