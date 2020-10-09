



Компания Epic Games создала специальное ПО для электромобиля Hummer, который будет представлен в ближайшие дни. 20 октября General Motors проведёт презентацию первой модели Hummer с электрическим двигателем.



По данным The Verge, в бортовом компьютере электроверсии Hummer используется бортовой компьютер с интерфейсов на базе игрового движка Unreal Engine от компании Epic Games. Движок был значительно модифицирован, в него добавлен человеко-машинный интерфейс (HMI).





«Epic Games уже давно интересует, как требования к разработке HMI пересекаются с требованиями к разработке игр. Большая часть возможностей, необходимых для создания систем HMI, уже доступна в Unreal Engine», — заявил представитель разработчика.

В Unreal Engine реализовано несколько инструментов, благодаря которым увеличивается скорость прорисовки графики за счёт последовательного запуска различных частей ПО. В результате запуск компьютера будет почти моментальным, а на экране будет в высоком разрешении отображаться полная визуализация состояния различных систем автомобиля, включая его внутренние, нижние части и механику.Интеграция Unreal Engine в бортовую систему Hummer позволит разработчикам сэкономить время при создании мобильного приложения автомобиля для Android и iOS.Автомобили Hummer не выпускаются с 2010 года. О том, что General Motors хочет возродить этот бренд, стало известно в октябре 2019 года. В январе был официально подтверждён выпуск модели GMC Hummer EV. Это полностью электрическая и бесшумная модель с двигателем на 1000 лошадиных сил, грузоподъёмностью 5200 кг и очень быстрым стартовым разгоном. Hummer никогда не считался особенно экономичными и экологичным автомобилем, и General Motors собирается изменить это восприятие. GMC Hummer EV позиционируется как автомобиль с нулевыми выбросами и без какого-либо отрицательного влияния на природу.





