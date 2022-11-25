Автомобили россия

Энтузиасты создают «Буханку» будущего к юбилею СССР

Артем
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Проектом занимаются блогеры с YouTube-канала «Машинаторы». Результаты трудов можно увидеть уже сейчас.

Главным идейным вдохновителем стал Андрей Давыдов. Фанат отечественного автопрома представил концепцию салона УАЗ «Буханка», рассчитанной на семь человек. Пассажирские сиденья расположились в три ряда по формуле 2+2+3 с широкой перегородкой по центру. Также предусмотрены две сдвижные двери по сторонам.

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Грузопассажирская версия имеет два посадочных места спереди и просторный багажный отсек сзади. Создатель снабдил её откидными лавками, столиком и одной сдвижной дверью с правой стороны.
Силовым агрегатом «Буханки» стал 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» ЗМЗ Про от УАЗ «Патриот» и классический шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglide 6L50.



«Машинаторы» планируют представить «Буханку будущего» к 100-летнему юбилею СССР, который состоится в декабре 2022 года. Однако, проект может задержать. Выводить модель в серийное производство блогер не планирует.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

+60
MRS
Одни энтузиасты попытались создать Москвич, правда не стали заморачиваться, зачем создавать, ведь у китайцев есть готовое, эмблему поменяли, 100% наценку сделали, вот и всё, москвич готов😅
Сегодня в 10:08
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0
dke_su
Новость не своевременная. Они подарили уменьшенную копию этого УАЗа в музей завода
36 минут назад
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