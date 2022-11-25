Энтузиасты создают «Буханку» будущего к юбилею СССР

Проектом занимаются блогеры с YouTube-канала «Машинаторы». Результаты трудов можно увидеть уже сейчас.Главным идейным вдохновителем стал Андрей Давыдов. Фанат отечественного автопрома представил концепцию салона УАЗ «Буханка», рассчитанной на семь человек. Пассажирские сиденья расположились в три ряда по формуле 2+2+3 с широкой перегородкой по центру. Также предусмотрены две сдвижные двери по сторонам.Грузопассажирская версия имеет два посадочных места спереди и просторный багажный отсек сзади. Создатель снабдил её откидными лавками, столиком и одной сдвижной дверью с правой стороны.Силовым агрегатом «Буханки» стал 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» ЗМЗ Про от УАЗ «Патриот» и классический шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglide 6L50.«Машинаторы» планируют представить «Буханку будущего» к 100-летнему юбилею СССР, который состоится в декабре 2022 года. Однако, проект может задержать. Выводить модель в серийное производство блогер не планирует.