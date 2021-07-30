Galaxy Note

Сайт SamMobile создал на Change.org петицию, под которой просит подписаться фанатов смартфонов серии Galaxy Note от компании Samsung. В ней содержится просьба возобновить выпуск устройств этой серии.

SamMobile указывает, что в этом году Samsung не станет выпускать новую модель Galaxy Note. Отчасти в этом виноват дефицит чипов, сказавшийся на всей индустрии. Создатели петиции просят Samsung пересмотреть и свои планы и возродить линейку хотя бы в первой половине 2022 года. Они пишут, что почти модели Galaxy Note были гораздо более продвинутыми, чем полноценные флагманы Galaxy S, и если и есть смысл урезать ассортимент, то можно было бы пустить под нож флагманскую линейку (но лучше оставить и её).

Под петицией уже подписалось более 9 тысяч людей, но требуется 10 тысяч подписей, тогда гораздо выше шансы, что Samsung как-то отреагирует на эти требования.


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