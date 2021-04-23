В конце прошлого года бренд Honor представил фитнес-трекер Band 6. Новинка вышла в двух вариантах — с NFC и без. Прямо сейчас гаджет можно приобрести со скидкой.
Honor Band 6 оснащается 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 194 x 368 пикселей и стеклом 2.5D. Для навигации по интерфейсу устройства используются жесты. На правой грани трекера размещена физическая клавиша, которая предусмотрена для активации экрана.
Время автономной работы Honor Band 6 составляет 14 дней без подзарядки. Имеется датчик насыщения крови кислородом SpO2. Трекер умеет автоматически распознавать различные типы физических упражнений. Заряжается устройство с помощью специального магнитного адаптера. Всего 10 минут зарядки обеспечивают 3 дня работы Honor Band 6.
Благодаря точному мониторингу сердечного ритма Huawei TruSeen 4.0 24/7 глобальная версия Honor Band 6 может посылать своевременное предупреждение, когда частота сердечных сокращений оказывается слишком высокой или низкой, поэтому вы можете проконсультироваться с врачом. Помимо этого, трекер анализирует сон пользователей и помогает предотвратить апноэ.
Honor Band 6 можно приобрести прямо сейчас со скидкой. Для снижения стоимости используйте купон продавца и примените промокод BAND6GLOBAL или IXAB5ZLAAV24.
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