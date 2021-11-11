

На Google Pixel 2 XL появилась возможность установить Android 12. Это неофициальный способ, и тем не менее, сама возможность поражает, смартфон вышел в 2017 году, ему четыре года. Об этом сообщает Android Police.



Это возможно с помощью ProtonAOSP. Благодаря этому программному обеспечению пользователи получили все основные функции Android 12 с некоторыми дополнительными настройками, обеспечивающими бесперебойную работу на довольно устаревшем железе.



На Google Pixel 2 XL появилась возможность установить Android 12. Это неофициальный способ, и тем не менее, сама возможность поражает, смартфон вышел в 2017 году, ему четыре года. Об этом сообщает Android Police.Это возможно с помощью ProtonAOSP. Благодаря этому программному обеспечению пользователи получили все основные функции Android 12 с некоторыми дополнительными настройками, обеспечивающими бесперебойную работу на довольно устаревшем железе.













В операционной системе могут появляться ошибки. Это естественно, потому что она не предусмотрена для Pixel 2 XL, кроме того, в стабильной Android 12 на совместимых устройствах Pixel тоже есть множество ошибок. Тем не менее, для владельцев Pixel 2 XL это единственный способ установить Android 12.



Ранее журналист Мишам Рахман сообщил, что смартфоны Google Pixel 6 и 6 Pro получили новую возможность, а вскоре у них появится еще одно нововведение. Теперь на смартфонах доступно адаптивной аудио (Adaptive Sound). Эта функция улучшает качество звука для вашего собеседника во время разговора. Сенсоры анализируют входящие звуки, определяют фоновые шумы, а затем уменьшают их четкость и громкость.







