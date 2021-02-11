Спецификации

Доступные цвета: черный, фиолетовый, серый

Габариты наушника: 20.5 x 19.5 x 20.8 мм (ш х д х в), вес – 6.3 грамма

Габариты футляра: 50 x 50.2 x 27.8 мм, вес – 44.9 грамма

Система из трех микрофонов

Двухполосные динамики с увеличенным драйвером от AKG

Защита от воды IPX7

Bluetooth 5.0

Аккумуляторы: 61 мАч в наушнике и 472 мАч в футляре

Кодеки: Samsung Scalable Codec, SBC, AAC

Дизайн и эргономика

Звук

Вокруг шум. Пусть так

Приложение

Автономность

Что в итоге







Samsung Galaxy Buds Pro выполнены в компактном форм-факторе, который мне наиболее по душе благодаря отсутствию свисающих «рожек». Поверхность футляра матовая, а наушников — глянцевая, скрывающая отпечатки пальцев.Buds Pro за счет магнитов сидят в зарядном кейсе надежно и не вываливаются даже если перевернуть его в открытом виде. Также за счет этого решения наушники невозможно поместить в футляр неправильно. Он довольно компактный и хорошо помещается в любой карман, не вызывая дискомфорт.Наушники располагаются в ушах очень удобно и не выпадают. Samsung Galaxy Buds Pro максимально подошли под анатомические особенности моих ушей и даже не пришлось менять накладки. В первый же день на «свежие уши» я постарался максимально продолжительное время послушать Buds Pro. Меня сразу заинтересовало, не будет ли вызывать неприятные ощущения их система активного шумоподавления. Оказалось, что в моём случае наушники получились максимально эргономичные и удобные. Во-первых, на протяжении длительного прослушивания они практически не ощущаются, четыре часа прослушивания и ни разу не возникло желания дать ушам отдохнуть. Во-вторых, внутренняя посадка не вызывает дискомфорта, ушной канал не потеет, а система активного шумоподавления не давит на слух. Samsung Galaxy Buds Pro с точки зрения удобства произвели положительное впечатление.Забегая вперед, сразу отмечу, что надпись AKG на футляре не спроста, поэтому звук Galaxy Buds Pro будет хорошо знаком фанатам этого аудиобренда. Наушники получили сбалансированное и качественное звучание с хорошо «читаемыми» частотами. В целом звуковая панорама получилась объёмной и живой, поэтому возникает желание слушать больше музыки. Также стоит отметить одну характерную черту фирменного AKG-шного саунда — это когда басы условно не ломают тебя об колено и не бьют лопатой по лбу, а густо обволакивают, заполняя звуковую палитру.Еще один важный момент напрямую затрагивает влияние шумодова на качество звука. Судя по всему, Samsung решила пойти по собственному пути, создавая Galaxy Buds Pro. Таким образом получилось, что система активного шумоподавления — это не просто инструмент, отсекающий звуки внешнего мира, а также функция, дополняющая звучание.Систему активного шумоподавления хотелось бы обсудить отдельно, поскольку в её работе есть несколько особенностей. Сразу оговорюсь, что она не отсекает на 100 процентов все звуки окружающего мира. В целом я бы назвал её работу адаптивной, поскольку, как мне показалось, она постоянно подстраивается под окружающую среду. К примеру, какой-либо монотонный гул она проглатывает как не в себя, но иногда некоторые звуки всё же проникают.Я сделал вывод, что это необходимо в целях безопасности и сейчас попробую объяснить этот момент. Гуляя вдоль оживленной дороги в привычном трафике движение транспорта вы скорее всего не услышите, а вот звук резко приближающегося к вам авто шумодав скорее всего пропустит.На днях на Galaxy Buds Pro прилетело еще одно обновление, добавляющее функцию улучшения слышимости, регулировку баланса. Также были улучшены стабильность и надежность системы.Вся основная функциональность наушников управляется в приложении Galaxy Wear. В нём отображаются состояние заряда аккумулятора, настройки режима шумоподавления, активация режима обнаружения голоса, эквалайзер, а также раздел управления сенсорными панелями.Galaxy Buds Pro умеют зачитывать заголовки уведомлений в слух, поэтому не придется каждый раз доставать смартфон из кармана. Также в настройках можно найти «Игровой режим», снижающий задержку звука. Он будет особенно полезен в многопользовательских играх. Функция поиска позволяет смотреть местонахождение Buds Pro на карте и подавать на них сигнал в случае потери.У приложения Galaxy Wear имеется два удобных виджета, позволяющие прямо с главного экрана переключать режим шумоподавления, и просматривать уровень заряда футляра и наушников.С автономностью у Galaxy Buds Pro полный порядок. Со включенным шумоподавлением наушники работают около 4 часов, а иногда чуть дольше. Стоит отметить, что на этот показатель оказывает влияние погода. Например, в недавние морозы (около -19 — -20 градусов) они проработали примерно на полчаса меньше и попросились на подзарядку. Если шумодав отключить, то от Galaxy Buds Pro можно получить около 8 часов воспроизведения. В кейсе на полную зарядку уходит чуть более 2 часов.Что тут скажешь, 2021-й год очень бодро начался, Samsung представила обновленную линейку смартфонов S21 и наушники Galaxy Buds Pro. Что касается второго гаджета, это устройство заняло одну из топовых строчек в моём личном рейтинге TWS-наушников с системой активного шумоподавления во многом благодаря удобству и качеству звучания прямо из коробки. К смартфонам Samsung они подключаются буквально на лету, независимо включен Bluetooth или нет.Стоимость новинки составляет 17 990 рублей — это довольно привлекательное предложение на фоне AirPods Pro, но я бы не стал сравнивать эти два устройства лоб в лоб, поскольку они не конкуренты друг другу. Galaxy Buds Pro — определенно, заняли флагманскую позицию в модельном ряду беспроводных наушников Samsung. Подведя итоги, хочется сказать, что они станут отличным выбором, если вы в первую очередь отдаёте предпочтение хорошему звуку, эргономике и комфорту во время длительного ношения, а также достойному показателю автономности.