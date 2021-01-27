





Больше не придется выбирать между стильным аксессуаром и высокотехнологичными умными часами – всё это есть в миниатюрном устройстве Lily. Каждая из шести моделей в коллекции имеет защитное стекло с уникальным рисунком. Одно движение запястьем и превращается в яркий сенсорный экран.Устройство Lily предлагается в двух вариантах дизайна, спортивном и классическом. В трёх моделях Lily в классическом стиле ремешок, выполненный из натуральной итальянской кожи, гармонирует с простыми винтажными узорами на дисплее часов. Спортивные модели имеют более лаконичный дизайн, который соответствует тонам ремешков из гипоаллергенного силикона.Главное отличие миниатюрной новинки от Garmin в том, что она не похожа на обычные спортивные часы и выглядят как модный аксессуар, который займёт достойное место в гардеробе. На небольшом экране часов (его размеры 2,5 x 2,1 см) можно просматривать не только информацию о своей активности в течение дня, вести подсчёт пройденных шагов, минут интенсивных занятий и израсходованных калорий, но и контролировать состояние вашего здоровья. Новинка поможет лучше понять собственный организм, наблюдая за дыханием, показаниями пульсоксиметра, уровнями энергии, менструальным циклом, беременностью, водным балансом, уровнем стресса, сном и частотой пульса (включая предупреждения о слишком высоком или низком значении частоты пульса).Занимаетесь ли вы йогой, пилатесом, посещаете ли тренажерный зал или совершаете пробежки на свежем воздухе, спортивные часы Lily точно фиксируют ваши спортивные достижения и мотивируют улучшать показатели. Гаджет поддерживает множество разнообразных видов активности, включая плавание (водостойкость Lily до 5 АТМ позволяет выдерживать кратковременное погружение на глубину до 50 м). Батареи хватает примерно на 5 дней работы.Даже во время тренировки, лыжной прогулки или занятий на велотренажере можно оставаться на связи благодаря умным оповещениям от сопряженного смартфона. С помощью функции LiveTrack друзья и близкие смогут отслеживать ваше перемещение во время прогулки, путешествия, спортивных занятий на свежем воздухе, а функция «помощь» в случае возникновения экстренной ситуации позволит передать ваши актуальные координаты заранее заданным контактам.