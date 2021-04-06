В конце прошлого месяца Xiaomi представила смартфон POCO F3. Новинка получила AMOLED-экран, процессор Snapdragon 870, быструю оперативную память LPDDR5 и современный накопитель UFS 3.1. Помимо этого, смартфон может заинтересовать вас тройной камерой с разрешением основного модуля на 48 МП. Начиная с сегодняшнего дня новинку можно приобрести с достойной скидкой. Для этого нужно будет использовать промокод, которым мы поделимся в конце заметки.
Дизайн и внешний видPOCO F3 выполнен в фирменном дизайне, который хорошо знаком фанатам бренда Xiaomi. Тонкий корпус с двух сторон защищает стекло Gorilla Glass 5, а рамка выполнена из металла. Имеется защита от влаги по стандарту IP53.
Фронтальная камера размещена в небольшом отверстии по центру в верхней части экрана. Блок основной камеры получился довольно компактным на фоне актуальных флагманов от других производителей. На правой грани расположены кнопки управления громкости и клавиша питания со встроенным сканером отпечатка пальца. На нижнем торце разместились: USB-С и слот для двух SIM-карт.
ЭкранPOCO F3 оснащаются AMOLED-экранами от Samsung, которые обеспечивают широкий охват цветового пространства, высокий уровень контрастности, максимальную яркость 1300 нит и частоту обновления 120 Гц.
Производительность и автономностьНовинка работает под управлением процессора Snapdragon 870. В бенчмарке AnTuTu POCO F3 набирает более 697K баллов. Это достигается также во многом благодаря быстрой памяти LPDDR5 и UFS 3.1. Во всяких самых тяжелых играх такой сетап покажет себя с максимально положительной точки зрения.
Автономность устройству обеспечивает аккумулятор с ёмкостью 4529 мАч. Такой номинал стал уже отраслевым стандартом. Полной зарядки хватит на целый день работы. С помощью быстрой зарядки 33 Вт смартфон заряжается от 0 до 100 процентов примерно за 50 минут. За быстрое интернет-соединение отвечает наличие поддержки 5G и Wi-Fi 6.
КамераМодуль основной камеры состоит из трех датчиков: основной на 48 МП (Sony IMX582 Exmor RS) с диафрагмой f/1.79, ультраширокоугольный на 8 МП со светосилой f/2.2 и углом обзора 119°, а также макрообъектив на 5 МП с фокусным расстоянием 3-7 см.
В качестве селфи-камеры POCO F3 получил широкоугольный сенсор на 20 МП с диафрагмой f/2.45. Он поддерживает HDR, панорамную съемку и запись видео с разрешением 1080p и 30 FPS.
Технические характеристики
- Габариты: 163.7 x 76.4 x 7.8 мм, 196 грамм
- Экран: 6.67 дюйма, 2400х1080 (Full HD+), AMOLED (E4), соотношение 20:9, плотность пикселей 395 ppi, пиковая яркость 1300 нит, частота обновления 120 Гц, частота дискретизации сенсорного слоя 360 Гц, цветовой охват 100% DCI-P3
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 870
- Оперативная память: 6 или 8 ГБ LPDDR5
- Накопитель: 128 или 256 ГБ UFS 3.1
- Камера: основная тройная — 48 + 8 + 5 МП; фронтальная — 20 МП
- Аккумулятор: 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт
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