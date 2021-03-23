8 + 128 ГБ — 2999 юаней (около 35 тысяч рублей)

8 + 256 ГБ — 3299 юаней (около 38,5 тысяч рублей)







Отделившийся от компании Huawei бренд Honor представил в Китае смартфон Honor V40 Light Luxury Edition. Он получился очень тонким и лёгким — показатели массы и толщины чуть ли не рекордные среди всех современных смартфонов с крупными экранами.В отличие от предыдущих моделей Honor, в Honor V40 Light Luxury Edition не используется процессор Kirin, тут установлен чип Dimensity 800U производства MediaTek. AMOLED-экран слегка загнут по краям, его диагональ составляет 6,57 дюйма при разрешении 2340×1080 пикселей, поддерживается частота обновления 90 Гц.Фронтальная камера врезана в небольшое отверстие вверху экрана, она 32-мегапиксельная. Основная камера обладает 64-мегапиксельным сенсором, которому ассистируют 8-мегапиксельный ультраширокоугольник и два дополнительных модуля с разрешением по 2 Мп.Honor V40 Light Luxury Edition весит 169 грамм, а толщина его корпуса составляет 7,64 мм. В погоне за уменьшением веса и толщины производителю пришлось пойти на компромисс и поставить аккумулятор ёмкостью всего 3800 мАч. Это заметно меньше, чем обычно бывает у таких смартфонов, зато предусмотрена поддержка сверхбыстрой 66-ваттной зарядки.Смартфон двухсимочный, поддерживает 5G и может работать в режиме Link Turbo, одновременно задействуя передачу данных по Wi-Fi и сотовой сети для увеличения скорости соединения. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 4.0.Цены в Китае:Не исключено, что Honor V40 Light Luxury Edition будет выпущен за пределами Китая под другим названием. Скорее всего, в международной версии новинки будут установлены сервисы и приложения Google (которых не было на некоторых более ранних моделях Honor из-за санкций по отношению к Huawei в США).