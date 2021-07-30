



Вместе с флагманскими смартфонами серии P50 на презентации Huawei была представлена беспроводная зарядка, способная питать одновременно до трёх гаджетов. Нечто подобное хотела выпустить компания Apple, но так и не смогла.



У зарядки Huawei относительно небольшие габариты, поэтому разместить на ней сразу три смартфона не получится. Скорее она рассчитана на зарядку смартфона и менее крупной техники, вроде смарт-часов и кейса от TWS-наушников. Выходная мощность для каждого устройства — до 15 Вт.



Продажи этого зарядного устройства начнутся в сентябре. Оно будет продаваться в Китае за 799 юаней (чуть более 9000 рублей), а в дальнейшем может появиться в других странах.







