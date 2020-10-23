По данным китайского сайта My Drivers, во время презентации флагманской линейки P40 генеральный директор Huawei по производству потребительских товаров Ю Чэндон упомянул новинки Apple. Он заявил, что они сильно уступают новым флагманам Huawei.
Ю Чэндон подчеркнул, что в процессоре Kirin 9000, который используется во всей линейке Huawei P40 на 30% больше транзисторов, чем в чипе A14 Bionic, установленном в iPhone 12, — 15,4 миллиарда. При этом оба процессора собираются по самой передовой на сегодняшний день 5-нанометровой технологии. Это позволяет утверждать, что Kirin 9000 более производительный, чем A14 Bionic. Правда, результаты синтетических тестов Kirin 9000 в бенчмарках пока не опубликованы, поэтому невозможно достоверно сказать, правда это или нет.
Ю Чэндон также напомнил, что различные производители, в том числе Huawei, начали выпускать смартфоны с поддержкой 5G ещё в 2019 году, а компания Apple не только задержалась, но и поставила в линейку iPhone 12 устаревшие модемы, которые не обеспечивают максимально возможную скорость обмена данными. В линейке Huawei P40, по его словам, используется модем собственной разработки Huawei, который поддерживает все диапазоны, применяемые в сетях связи пятого поколения.
В Huawei P40 и iPhone 12 Pro Max используются экраны примерно одинаковой диагонали (6,67 и 6,7 дюйма), однако новинка Huawei более компактная, чем новый смартфон Apple.
Топ-менеджер Huawei привёл несколько цифр: процессор Kirin 9000 значительно превосходит по всем параметрам производительности топовый Snapdragon 865+, который используется в современных флагманах на базе Android. Его энергоэффективность в вычислениях, использовании нейросетей и обработке графики выше на 25%, 150% и 50% соответственно.
В Китае предзаказ на смартфоны Huawei из серии P40 уже был открыт. Правда, он закрылся через 38 секунд после старта — именно столько времени потребовалось покупателям на то, чтобы зарезервировать первую партию устройств.
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Ваше сравнение мягко говоря полное дерьмо
Вот и руководители этой китайщины пытаются хоть как то пропиариться и сравнить себя с айфоном. Раньше самсунг постоянно этим грешила, но компания растет и все реже использует такие пиары.
Так что сравнение это в яблочко, а дерьмо это ваш комментарий.
Мне плевать и на тех и на других. Я не являюсь сектантом ни того ни другого, ни третьего.
Случится что-то с нынешним телефоном — пойду куплю другой. И будет это iphone 12 mini. Не случится — продолжу ходить с тем, что есть сейчас.
Речь была касательно конкретно Вашего сравнения. Оно абсолютно некорректное.