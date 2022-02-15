В продуктовой линейке Apple довольно много устройств, названия которых начинаются со строчной буквы «i»: iMac, iPod и iPad. Что означает эта буква в iPhone? Мы решили вспомнить.
«i» — это интернет?Буква «i» в названии iPhone появилась конечно же в качестве способа вписать новый гаджет в категорию уже выпущенных устройств. Если верить Apple Wiki, за последние 30 лет купертиновцы выпустили не менее 23 продуктов, в нейминге которых использовалась строчная «i».
Такой способ наименования возник в 1998 году вместе с компьютером iMac, который позиционировался в качестве устройства для легкого доступа к интернету. Возможно, именно этот компьютер помог Apple в конечном итоге стать самой дорогой IT-компанией на Земле.
Изначально культовый iMac Стив Джобс хотел назвать «MacMan». Посоветовавшись с рекламным агентством TBWA Chiat/Day сотрудник Apple Кен Сегалл придумал название iMac, где «i» означает «интернет», поскольку это было одной из основных особенностей новой модели. В 1998 году журналист Стивен Леви для издания Newsweek написал, что только Apple осмелилась использовать «i» в нижнем регистре для обозначения «интернет», в то время чаще всего его писали с заглавной буквы.
На презентации 6 мая 1998 года Стив Джобс в течение нескольких минут говорил о названии iMac. По его словам, оно появилось в результате сочетания интернета и простоты Macintosh.
Также во время презентации Стив Джобс показал слайд, на котором было изображено еще несколько значений строчной «i»: individual (индивидуальный), instruct (обучать), inform (информировать) и inspire (вдохновлять). Конечно же не обошлось без one more thing.
«"i" также означает для нас кое-что еще. Мы производим персональные компьютеры и конкретно этот создан для сети. Это прекрасный самостоятельный продукт. Он также нацелен на образование. Он в этом подходит для большинства вещей, в том числе для поиска источника информации в интернете. Мы надеемся этот продукт вдохновит нас на создание еще более совершенных устройств в будущем», — Стив Джобс.
Несмотря на то, что «i» в первую очередь означала «интернет», Apple нашла способ не зацикливаться на этом. Таким образом строчная буква в начале наименования подразумевала практически все, что вы можете представить. Возможно, именно поэтому такой нейминг оказался адаптируемым к очень широкой линейке продуктов, включая iPhone.
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На стадии разработки iPhone у Apple было много потенциальных наименований. По словам Кена Сегалла, который все еще сотрудничал с рекламным агенством Chiat/Day, в Купертино рассматривали такие названия как «Mobi», «TriPod», «TelePod» и даже «iPad» для своего первого телефона.
В конечном итоге неясно, кто именно придумал название iPhone, но оно отлично вписалось в продуктовую линейку Apple. Что же означает строчная «i» для телефона. На этот вопрос нет конкретного ответа. Тем не менее, возможность использовать полноценный доступ к интернету — была одной из основных особенностей оригинального iPhone, который был представлен в 2007 году. Поэтому мысль о том, что «iPhone» означает «интернет-телефон» не далека от истины.
Сейчас «олды» могут пустить скупую слезу и вспомнить, что для активации первые модели iPhone необходимо было подключать к iTunes. В результате этой незатейливой процедуры появлялась заветная надпись: «Поздравляем! Ваш интернет-телефон разблокирован».
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