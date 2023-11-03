Infinix привезла в Россию свои первые смарт-часы и новые TWS-наушники

Фархад
Infinix

Компания Infinix анонсировала старт продаж TWS-наушников Buds Neo и Buds Lite, а также своих первых смарт-часов Watch 1 в России.

Обе модели наушников предлагают глубокие басы и качественный звук, продолжительное время автономной работы и эффективное шумоподавление во время разговоров, а смарт-часы Watch 1 рассчитаны на пользователей, которые ведут активный образ жизни и стремятся следить за своим здоровьем.

Infinix

Наушники Infinix Buds Lite способны проработать от одного заряда до 7 часов, а вместе с чехлом выдаёт до 25 часов. Вторая модель — Infinix Buds Neo — обеспечивает до 6 и 28 часов, соответственно. Оба устройства работают в частотном диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Управление воспроизведением реализовано с помощью жестов.

Девайсы также подойдут для игр, благодаря эргономичному дизайну с комфортной посадкой в ушах и специальному геймерскому режиму.

Infinix

Первые умные часы Infinix Watch 1 получили более 100 различных вариантов циферблата, Bluetooth 5.3 и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Смарт-часы работают через приложение My Health, которое отслеживает не только количество шагов, пройденных за день, но также пульс, уровень сатурации крови и режим сна.

Infinix

Наушники Buds Neo и Buds Lite, а также смарт-часы Watch 1 уже доступны в официальной рознице по следующим ценам:
  • Buds Lite — 1990 рублей;
  • Buds Neo — 2990 рублей;
  • Watch 1 — 4990 рублей.
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