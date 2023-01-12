Intel Процессоры

Intel выпустила самый производительный процессор в истории

Александр



Компания Intel начала продажи процессора Core i9-13900KS. Он работает с тактовой частотой до 6 ГГц и обеспечивает рекордную производительность во всей линейке двенадцатого поколения процессоров Intel, да и вообще в потребительском сегменте вычислительных устройств.

В Core i9-13900KS использованы 8 высокопроизводительных ядер с базовой частотой 3 Гц и возможностью буста до 6 ГГц, а также 16 энергоэффективных ядер с базовой частотой 2,2 ГГц и бустом до 4,3 ГГц. Этот процессор представляет собой улучшенную версию Core i9-13900K, который может работать без разгонных манипуляций с тактовой частотой до 5,8 ГГц. Максимальный уровень тепловыделения Core i9-13900KS составляет 253 Вт, а типичное значение TDP под средней нагрузкой не превышает 150 Вт.

Intel рекомендует продавать Core i9-13900KS по цене 699 долларов США (около 47 300 рублей), что на 110 долларов дороже, чем Core i9-13900K. В реальности американские магазины выставили на старте чуть более высокий ценник — от 730 долларов (около 49 500 рублей). В других странах цены, скорее всего, будут ещё выше.

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Комментарии

+41
arnikrock
когда же богатство русского , российского мира начнёт здравую конкуренцию всему этому „загранишен мобайлу"???
41 минуту назад
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