Apple iPhone

iPhone 14 не впечатлил пользователей — продажи смартфонов Apple падают. Но есть и другая причина

Денис
victor-serban-M50ff-rGhJE-unsplash (1).jpg

Продажи iPhone в Китае начали резко падать. Это может быть тревожным знаком для Apple, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Jefferies. 

Китайский рынок является одним из ключевых для компании. Как сообщает аналитик Jefferies Эдисон Ли, с июня по август продажи iPhone выросли на 5,7 %, но в течение последнего месяца этот рост был почти полностью нивелирован — компания потеряла от 4 до 5 % рынка. 

«Если раньше популярность iPhone не вызывала сомнений, то теперь позиция Apple в сфере смартфонов пошатнулась. Не исключено, что ситуация ещё больше ухудшится. Это соответствует негативному тренду на рынке смартфонов, но проблема с цепочкой поставок iPhone становится более яркой», — говорит Ли.

Ситуация происходит на фоне производственных проблемы Apple в Китае. Там собирается около 90% продукции компании, а в стране периодически устраиваются локдауны из-за коронавирус. 

Apple также ведет переговоры со своими поставщиками Pegatron и Luxshare ICT о прекращении производства iPhone 14 и iPhone 14 Plus из-за слабых продаж этих моделей. По данным аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, стороны уже обсуждают возможность преобразования производственных линий iPhone 14 и iPhone 14 Plus под модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Куо: Apple прекращает производство iPhone 14
Не все параллельно импортированные смартфоны подлежат гарантийному ремонту. Все нюансы
iPhone SE 4 не будет похож на XR. Неужели снова будет как iPhone 6?

Рекомендации

Рекомендации

SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах
Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+703
Stylus
схема выпускать 5 лет один и тот же телефон уже не работает, странно...
час назад в 23:40
#
s_medik
+3112
s_medik
Судя по тому, что даже в Америке ждать iPhone 14 Pro Max из Apple Store нужно 3-4 недели, спрос на них хороший. Чего не скажешь про обычные 14.
час назад в 23:57
#