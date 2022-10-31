iPhone 14 не впечатлил пользователей — продажи смартфонов Apple падают. Но есть и другая причина

Продажи iPhone в Китае начали резко падать. Это может быть тревожным знаком для Apple, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Jefferies.Китайский рынок является одним из ключевых для компании. Как сообщает аналитик Jefferies Эдисон Ли, с июня по август продажи iPhone выросли на 5,7 %, но в течение последнего месяца этот рост был почти полностью нивелирован — компания потеряла от 4 до 5 % рынка.«Если раньше популярность iPhone не вызывала сомнений, то теперь позиция Apple в сфере смартфонов пошатнулась. Не исключено, что ситуация ещё больше ухудшится. Это соответствует негативному тренду на рынке смартфонов, но проблема с цепочкой поставок iPhone становится более яркой», — говорит Ли.Ситуация происходит на фоне производственных проблемы Apple в Китае. Там собирается около 90% продукции компании, а в стране периодически устраиваются локдауны из-за коронавирус.Apple также ведет переговоры со своими поставщиками Pegatron и Luxshare ICT о прекращении производства iPhone 14 и iPhone 14 Plus из-за слабых продаж этих моделей. По данным аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, стороны уже обсуждают возможность преобразования производственных линий iPhone 14 и iPhone 14 Plus под модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.