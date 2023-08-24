iPhone 15 Pro лишится самой богатой расцветки, зато iPhone 15 Ultra получит максимально гигачадский цвет

Фархад
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Портал MacRumors, ссылаясь на инсайдера под ником Unknownz21, раскрыл новые подробности относительно топовых смартфонов Apple iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.

Мы уже знаем, что, скорее всего, новинки получат рамку из титана вместо нержавеющей стали, а с переходом на новый металл Apple также предложит новые расцветки.

По данным инсайдеров, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra выйдут в новом тёмно-синем оттенке, серебристо-сером и космическом чёрном цвете. Вместе с этим Apple может представить смартфоны в натуральном титановом цвете, который будет соответствовать прошлогодним Apple Watch Ultra.

Из плохих новостей — в этом году компания решила воздержаться от «бордо» и золотого цвета.

Ожидается, что Apple проведёт презентацию серии iPhone 15 во вторник, 12 сентября.
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Источник:
MacRumors
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