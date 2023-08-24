iPhone 15 Pro лишится самой богатой расцветки, зато iPhone 15 Ultra получит максимально гигачадский цвет

Портал MacRumors, ссылаясь на инсайдера под ником Unknownz21, раскрыл новые подробности относительно топовых смартфонов Apple iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.Мы уже знаем, что, скорее всего, новинки получат рамку из титана вместо нержавеющей стали, а с переходом на новый металл Apple также предложит новые расцветки.По данным инсайдеров, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra выйдут в новом тёмно-синем оттенке, серебристо-сером и космическом чёрном цвете. Вместе с этим Apple может представить смартфоны в натуральном титановом цвете, который будет соответствовать прошлогодним Apple Watch Ultra.Из плохих новостей — в этом году компания решила воздержаться от «бордо» и золотого цвета.Ожидается, что Apple проведёт презентацию серии iPhone 15 во вторник, 12 сентября.