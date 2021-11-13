Главный аналитик по кибербезопасности Intego Джошуа Лонг обнаружил, что Apple не следит за обновлением патчей безопасности в старых версиях macOS. Об этом сообщает Ars Technica.
Компания заверяет, что любая старая версия операционной система продолжает получать патчи безопасности в течение двух лет после того как перестает быть актуальной. При этом разработчик заметил, что ряд ошибок устраняются исключительно в новейшей версии операционной системы.
В macOS Catalina был обнаружен бак повышения привилегий, который, по неподтвержденным данным, использовался Китаем для подавления протестных сайтов в Гонконге. Ее устранили 23 сентября.
Проблема в том, что ровно такая же ошибка была обнаружена и устранена в версии macOS Big Sur 11.2, выпущенной еще 1 февраля 2021 года. То есть на старой версии операционной системы ошибка существовала 234 дня, несмотря на то, что Apple обновляет системы безопасности обеих версий.
Ранее на macOS появилась возможность сделать полный сброс данных без необходимости переустанавливать всю операционную систему. Да, теперь это работает точно так же, как и на мобильных устройствах, вроде iPhone или iPad — нужно всего лишь нажать кнопку, выбрать тип сброса и немного подождать. Подробнее об этом мы рассказали здесь.
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