Samsung близка к запуску программы бета-тестирования Android 12 с прошивкой One UI 4 на своих смартфонах. В сети появился тизер к этому событию.Согласно нему, программа бета-тестирования будет запущена в сентябре. Когда именно, неизвестно. На форумах разработчиков Samsung подтвердила, что запуск программы близок, однако конкретики не добавила.Конкретной даты релиза нет. Впрочем, даже если это произойдет 30 сентября, это событие все равно опередит график. В прошлом году Samsung выпустила первую бета-версию Android 12 примерно в октябре.В сентябре выйдут смартфоны Google Pixel со стабильной версией Android 12. Samsung стабильно выпускает готовую версию операционной системы на собственной прошивке позже, начиная с ноября.