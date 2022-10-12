Куча новинок Microsoft: компьютер, ноутбук, планшет и прочее по мелочи

Компания Microsoft провела презентацию, на которой были представлены новые гаджеты. Анонсированы моноблочный настольный компьютер Surface Studio 2 Plus, ноутбук Surface Laptop 5, планшет Surface Pro 9 и звуковая станция Audio Dock.







Ноутбук Surface Laptop 5 оснащён 13,5-дюймовым (2256×1504) или 15-дюймовым (2496×1664) экраном с поддержкой технологии Dolby Vision IQ, процессором Intel 12-го поколения (Core i5-1235U или Core i7-1255U с графикой Iris Xe, SSD-накопителем от 256 ГБ до 1 ТБ, оперативной памятью LPDDR5x объёмом от 8 до 32 ГБ. Продажи начнутся 25 октября по цене от 1000 до 2400 долларов (от 63 700 до 153 000 рублей).







Моноблок Surface Studio 2 Plus получил 28-дюймовый сенсорный экран с разрешением 4500×3000 пикселей и поддержкой Dolby Vision, процессор Intel Core i7-11370H 11-го поколения, ноутбучный вариант видеокарты Nvidia RTX 3060 с 6 ГБ памяти, 32 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD-накопитель объёмом 1 ТБ и три порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, благодаря которым к компьютеру можно подключить внешние мониторы с разрешением вплоть до 4K. Microsoft будет продавать этот моноблок за 4300 или 4500 долларов в зависимости от конфигурации (от 274 до 287 тысяч рублей).







В планшет Surface Pro 9 установлен 13-дюймовыый экран с разрешением 2880×1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Intel Core 12-го поколения или чип mmWave SQ3 на базе ARM, 5G-модем, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ. Масса — около 880 г. Продажи начнутся 25 октября по цене от 1000 долларов за версию с процессором Intel и от 1300 долларов за вариант с SQ3 (от 63 700 и 82 800 рублей).







Audio Dock — звуковая станция с возможностью проведения аудиоконференций в сервисах Teams, PowerPoint, Prezi и Keynote. Она обладает шикарным набором портов (в том числе HDMI, USB Type-A и USB Type-C) и может заряжать или питать другие устройства. В дополнение к этой станции будет выпущен пульт дистанционного управления с радиусом действия до 10 метров. Цены и дата начала продаж пока неизвестны.

