





Дизайнер Артемий Лебедев уже около двух месяцев рассказывает в своих видео о каршеринговом сервиса Sixt Belarus. Он арендовал у него автомобиль и остался недоволен услугой.Лебедев посетил в апреле Беларусь, где катался в основном на арендованных автомобилях. За три дня до вылета из страны он арендовал Audi Q5 у сервиса Sixt Belarus, а за несколько часов до конца аренды позвонил в call-центр сервиса и пожаловался на сигналы ошибок, появившиеся на приборной панели. Sixt Belarus в течение часа предоставил Лебедеву подменный автомобиль, после чего дизайнер добрался до аэропорта и улетел.Sixt Belarus провёл диагностику и выяснил, что Audi Q5 сломался из-за перегрева двигателя, причём предупреждение об этом появилось на приборной панели за 17 минут до звонка Лебедева, а во время звонка дизайнер ехал со скоростью 70 км/ч и успел проехать ещё 37 км, несмотря на то, что индикаторы указывали ему на необходимость установки. Двигатель нагрелся как минимум до 152 градусов, из-за чего в капоте расплавились некоторые пластиковые детали.Sixt Belarus требует от Лебедева 300 тысяч российских рублей, но дизайнер не намерен платить. Он считает, что сервис предоставил ему почти убитый автомобиль, получил за свои услуги больше, чем заслуживает, а теперь хочет нажиться на нём ещё сильнее.