Легендарные советские колонки Radiotehnika S-20 вернулись

Фархад
Radiotehnika S-20

Российский производитель аудиооборудования Radiotehnika анонсировал новую акустическую систему S-20NA, которая сохранила дизайн легендарной «Радиотехники» 80-х. 

Динамики Radiotehnika S-20NA получили корпус из высококачественного МДФ и антивибрационные резиновые ножки. Каждая колонка весит по 4,5 кг, что исключает появление вибраций, влияющих на звук. На лицевой стороне есть съёмная защитная решётка с прозрачной тканью.

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Внутри Radiotehnika S-20NA установлен двухканальный усилитель на 50 Вт с двухполосной системой из 25,4-мм ВЧ-излучателя с шёлковым куполом и СЧ-излучателя диаметром 133 мм с диффузором материала Polyglass. Производитель обещает звук высокого качества без искажений. На тыльную сторону вынесен порт фазоинвертора для обеспечения глубоких басов, но при желании можно использовать внешний сабвуфер.

Radiotehnika S-20

Колонку можно подключить к смартфону, телевизору, ПК или виниловому проигрывателю по Bluetooth. Также заявлена поддержка кодека aptX HD.

Radiotehnika S-20NA уже доступна по цене 37 990 рублей.
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Источник:
4pda
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Комментарии

stasengels
+17
stasengels
Так то хорошо. А цена не завышена?
57 минут назад
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+15
vill
Отличная реинкарнация бренда (хотя цена конечно 🤔🙄)
Для продвижения нужна беспроводная колонка. Или еще лучше проводная, с выходами usb c, lighting и audio jack
41 минуту назад
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