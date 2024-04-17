Легендарные советские колонки Radiotehnika S-20 вернулись

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Российский производитель аудиооборудования Radiotehnika анонсировал новую акустическую систему S-20NA, которая сохранила дизайн легендарной «Радиотехники» 80-х.Динамики Radiotehnika S-20NA получили корпус из высококачественного МДФ и антивибрационные резиновые ножки. Каждая колонка весит по 4,5 кг, что исключает появление вибраций, влияющих на звук. На лицевой стороне есть съёмная защитная решётка с прозрачной тканью.Внутри Radiotehnika S-20NA установлен двухканальный усилитель на 50 Вт с двухполосной системой из 25,4-мм ВЧ-излучателя с шёлковым куполом и СЧ-излучателя диаметром 133 мм с диффузором материала Polyglass. Производитель обещает звук высокого качества без искажений. На тыльную сторону вынесен порт фазоинвертора для обеспечения глубоких басов, но при желании можно использовать внешний сабвуфер.Колонку можно подключить к смартфону, телевизору, ПК или виниловому проигрывателю по Bluetooth. Также заявлена поддержка кодека aptX HD.Radiotehnika S-20NA уже доступна по цене 37 990 рублей.