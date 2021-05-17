



Компания LG ушла с мобильного рынка, а её финальным жестом стала распродажа «среди своих». Сотрудники LG могут приобрести произведённые, но так и не выпущенные смартфоны по их себестоимости, а то и ещё дешевле.



LG продаёт крайне ограниченное количество смартфонов Rollable с гибким экраном (по неизвестной цене), а также 3 тысячи экземпляров флагмана Velvet 2 Pro примерно по 170 долларов за штуку. Каждому сотруднику LG разрешается приобрести не более двух смартфонов, их перепродажа запрещена. Компания представляет полугодовую гарантию, но обновлять эти устройства не будет, то есть они навсегда останутся с той версией Android, которая сейчас на них установлена.



LG успела провести предварительный анонс смартфонов Rollable и Velvet 2 Pro, однако они так и не поступили в продажу. Не исключено, что эти модели станут востребованы среди коллекционеров или любителей экзотических гаджетов, но с учётом запрета на перепродажу сотрудники LG вряд ли станут массово избавляться от этих эксклюзивов.







