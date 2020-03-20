



Довольно трудно было пропустить настолько амбициозный проект, но все-таки напомним: 10 марта на YouTube появилось видео с прогулкой по Эрмитажу продолжительностью 5 часов 19 минут 28 секунд. На момент выхода этой публикации, трейлер успели посмотреть почти 7 миллионов человек, а самое кинопутешествие — без малого шестьсот тысяч. Такое внимание к проекту появилось не просто так, режиссёр Аксинья Гог сняла день из жизни музея на iPhone 11 Pro Max одним дублем и на одном заряде аккумулятора. Размер видео в 4К составил 126 ГБ, а заряд аккумулятора устройства по окончании съемки насчитывал 19% — все это стало отличной демонстрацией не только качества съемки на смартфон, но также удобства его использования в сложных сценариях и живучести батареи.





Видео «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro – кинопутешествие по великому музею» стало первым локальным проектом Apple, а не адаптацией международной кампании. Впрочем, нельзя сказать, что только сейчас смартфоны стали подходить для серьезных работ. Айфоны уже давно и неоднократно использовались профессионалами, причем иногда это делалось ради самого факта использования смартфона (то есть эксперимента с нестандартными инструментами съемки), а иногда мобильная камера действительно оказывалась удобней или доступней классического оборудования. Например, на iPhone снимали рекламные ролики (Bentley — снято на iPhone 5s, смонтировано на iPad), модные показы (Burberry — снято на iPhone 5s), клипы (Lady Gaga — Stupid Love). А еще, конечно же, огромное количество короткометражек. В частности, работой со смартфонами отметился режиссер «Олдбоя» Пак Чхан-ук с «Ночной рыбалкой», получившей «Золотого медведя» за «Лучший короткометражный фильм», Мишель Гондри в 2017 году по заказу Apple снял «Поворот» и в том же году Зак Снайдер выпустил «Снег, пар, железо».







Вообще одним из первых громких примеров использования мобильной камеры в кино стал «Это не фильм» (In Film Nist), снятый в 2011 году на iPhone 4. Иранский кинематографист Джафар Панахи получил тогда двадцатилетний запрет на съемку и готовился к тюремному заключению, но перед этим успел создать импровизационный фильм о жизни своих соседей и знакомых. Через год камеру iPhone 5 для некоторых сцен использовал режиссер Малик Бенджеллуль в удостоившейся Оскара документалке «В поисках Сахарного Человека». Из важного также стоит отметить работу Стивена Содерберга (11 друзей Оушена, Удача Логана, Больница Никербокер), который практически целиком снял на iPhone хоррор под названием «Не в себе». А из свежайшего — в первых числах марта в Москве объявили некоторых лауреатов и всех номинантов на премию «Ника», в частности, снятую на iPhone работу Бориса Гуца «Смерть нам к лицу».







Разумеется, при создании фильмов на iPhone речь не идет о том, чтобы вытащить смартфон из кармана, запустить камеру — и через несколько часов получить на выходе шедевр. Как и с любой другой профессиональной работой требуется подготовка и дополнительное оборудование. В частности, видеомейкеры используют дополнительную оптику (впрочем, с тремя камерами iPhone 11 Pro это стало менее актуально), ручные стабилизаторы, подвесы и краны для сложных пролетов, а также сторонние приложения для съемки видео, дающие доступ к ручному контролю параметров. В последнем команда, работавшая над «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro», пошла еще дальше и разработала собственное приложение Catch, без которого им было бы намного труднее справиться с задачей съемки одним дублем. А мы взяли у них интервью, чтобы читатели iGuides смогли из первых рук узнать о работе над этим проектом.







Как появилась идея создания собственного приложения для съёмок в Эрмитаже? Легко ли искать разработчиков для таких задач, не было ли сомнений, когда взялись за работу?





Николай Пигарев, создатель приложения Catch:

Изначально мы не планировали делать собственное приложение. Начали с тестов нативной камеры, но быстро поняли, что она не подходит для наших задач. Встроенная камера iPhone заточена на то, чтобы давать наилучший результат автоматически, практически без участия пользователя. Нам же необходимо было получить контроль над настройками экспозиции, фокуса, баланса белого и тд, чтобы снимать в сложном музейном освещении. После мы перешли к тестам приложений с ручными настройками камеры, доступных в App Store, но и там не нашли идеального решения — либо не все нужные нам настройки были открыты, либо приложение было не слишком энергоэффективным. Но главное, чего мы не нашли, это возможности дистанционно управлять параметрами съемки не касаясь экрана. Нам это было важно сразу по нескольким причинам: во-первых, хотелось избежать лишней тряски конструкции, которую мы соорудили для съемки, постоянно касаясь экрана, во-вторых, часто телефон был не в руках оператора, а закреплен, например, на кране. Тогда возможности управлять настройками с экрана не было в принципе. Поэтому мы решили сделать собственное приложение.







Николай Пигарев:В момент, когда мы поняли, что нужно делать свое приложение, у нас оставалось всего несколько недель до съемки, так что времени на раздумья или сомнения у нас не было. Команду нашли быстро, а ТЗ писалось практически в реальном времени. Я все время был на площадке, мы с оператором что-то тестировали, я звонил ребятам и просил докрутить одно или заменить другое.Николай Пигарев:Съемка на рабочее приложение, а не прототип было обязательным условием проекта. У нас был честный тест во всем, поэтому важно было, чтобы пользователи, при желании, смогли получить доступ к тем же возможностям, что и мы. Вообще, показать реальные возможности iPhone 11 Pro Max и вдохновить пользователей на создание своих собственных экспериментов и шедевров — это одна из целей этого фильма. В итоге первая версия приложения, которую мы выкатили в App Store, весила меньше 4 мегабайт и содержала в себе только минимально необходимый функционал, но я верю, что за подобным сет-аром будущее кинематографа, поэтому мы продолжили работать над приложением и после окончания съемок и сейчас в App Store доступна уже обновленная версия с расширенным функционалом. Мы с командой будем и дальше развивать его, планов много.Николай Пигарев:Это приложение именно для профессионального сет-апа, когда над съемкой работает команда. Мы не пытались настроить «костыли» для съемки на iPhone, а наоборот отталкивались от этого факта и постарались максимально раскрыть все возможности устройства. Сейчас в приложении есть возможность контролировать битрейт, фреймрейт, форматы и кодеки для видео. Также расширены возможности работы со стабилизацией. Есть возможность выбирать и настраивать микрофоны, работа с оверлеями. Но одно из главных достоинств приложения Catch, оно же заложено в названии (Camera + Apple Watch) в том, что настройки можно контролировать дистанционно и с помощью физического взаимодействия с устройством — коронки Apple Watch. Это гораздо удобнее и точнее, чем «пальцем по экрану».Николай Пигарев:Мы без труда внедрили те функции, которые нужны были нам непосредственно для съемки в музее. Все эти возможности уже есть в iPhone, мы просто «вытащили» их наружу. Я уверен, что в ближайшее время технологии в этом направлении будут развиваться семимильными шагами. Например, то, что уже сейчас машинное обучение в iPhone умеет с точки зрения фото (Ночной режим, Deep Fusion), скоро станет доступно и для видео. Тогда возможности съемки еще больше расширятся. Но я рад, что мы одни из первых начали двигаться этом направлении. В будущем очень хотелось бы получить еще доступ к записи видео в формате RAW, как это уже возможно с фото. Это вывело бы работу с устройством на качественно новый уровень.Николай Пигарев:Во-первых, это красиво! Apple не зря славится своей экосистемой. Во-вторых, на часах было то, чего не было на телефоне – это физическое управление. У человека тактильное ощущение пальцев существенно выше, когда он что-то крутит или вертит, нежели, когда мы двигаем ползунок на телефоне. С часами у телефона уже есть очень устойчивая хорошая связь. Мы точно знаем, когда часы выключаются, они теряют связь с телефоном. Мы знаем, что когда их включат, они окажутся на том же самом месте и не «подвесят» приложение на телефоне. Так что это был вопрос скорости реализации и надежности. Плюс у часов хорошо держит батарейка. Мы были уверены, что часы не сядут. У iPhone и Apple Watch очень высокая оптимизация посыла всех этих пакетов и команд, потому что они заточены на то, чтобы работать вместе в тандеме.Николай Пигарев:В текущей версии, доступной для покупки, приложение умеет гораздо больше, чем версия, которая была доступна на момент съемки. В любом случае, мы понимаем, что оно достаточно узконаправленное и пока не претендуем, что оно станет основным и единственным инструментом для команды, но хотели дать им такую опцию. Наше приложение — это просто первая ласточка. Оно показывает, какие задачи можно решать, и какие возможности вся эта система дает для их решения. В новом поколении iPhone — с новым процессором, с большей памятью и тд возможностей станет еще больше!Николай Пигарев:Планов много. Например, планируем внедрить поддержку сторонних железок — всяких стабилизаторов, гимблов, поддержку звука через Bluetooth-микрофоны. Что касается киношных эффектов, то у нас есть очень интересный партнер — компания, которая сделала эмуляцию кинопленки для любых цифровых камер. Они делают так, что это выглядит прямо, как кино. Вот такое интересно было бы интегрировать.Безусловно. При том, что работали мы очень быстро и настраивали все буквально на ходу, думаю, нам сыграло на руку то, что мы ориентировались не на абстрактный продукт, а на реальные задачи, которые перед нами стояли и сразу могли оценить эффективность тех или иных решений.