Компания Apple обновила ассортимент аксессуаров для различных устройств. В интернет-магазине компании появились новые силиконовые и кожаные чехлы для iPhone, силиконовые, кожаные и плетёные ремешки для Apple Watch, а также чехлы для iPad.

В скором времени эти аксессуары появятся в продаже в интернет-магазине Apple по всему миру. В Китае они также будут продаваться в розничных магазинах компании (Китай — единственная страна, где они уже открылись после непродолжительного карантина).

Эти аксессуары были представлены в тот же день, когда компания Apple анонсировала продажи новых моделей iPad Pro и MacBook Air, а также обновлённой версии Mac mini с увеличенным объёмом в накопителе.


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