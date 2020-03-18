Компания Apple обновила ассортимент аксессуаров для различных устройств. В интернет-магазине компании появились новые силиконовые и кожаные чехлы для iPhone, силиконовые, кожаные и плетёные ремешки для Apple Watch, а также чехлы для iPad.
Эти аксессуары были представлены в тот же день, когда компания Apple анонсировала продажи новых моделей iPad Pro и MacBook Air, а также обновлённой версии Mac mini с увеличенным объёмом в накопителе.
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