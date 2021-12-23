Учёные из Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики выяснили, из-за чего литийсодержащие аккумуляторы со временем теряют часть ёмкости и приходят в негодность. Они предложили довольно простой способ решить эту проблему, и надеются, что производители возьмут его на вооружение.
Опытным путём исследователи установили, что главной причиной потери ёмкости является накопление неактивного лития. Ионы лития «слипаются» и не могут добраться до электродов батареи во время заряда или разряда. Из-за этого литий постепенно перестаёт участвовать в работе аккумулятора, а именно от него зависит, сколько энергии будет накоплено и отдано. С течением времени эта проблема усугубляется, и аккумулятор постепенно утрачивает всю ёмкость.
Учёные создали условно «прозрачный» аккумулятор, чтобы получить наглядное представление о происходящих внутри него процессах с помощью рентгеновских снимков. Они предположили, что неактивный литий можно насильно сдвигать в сторону электродов по мере необходимости. И действительно, при использовании особых шоковых режимов зарядки и разрядки с сильным током зарядки неактивные накопления лития получалось сдвинуть с места и вернуть в рабочий процесс.
Исследователи утверждают, что их находка может продлить срок службы литиевых аккумуляторов примерно на 30%. При этом не придётся создавать аккумуляторы нового типа, достаточно модифицировать зарядные устройства, добавив в них краткосрочный «шоковый режим» зарядки.
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