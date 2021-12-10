МегаФон и сообщество для путешественников Vandrouki создали гаджет для путешествий. Новый лимитированный пауэрбанк представлен эксклюзивно в онлайн-магазине оператора и уже доступен для предзаказа.
Vandrouki – тревел-сообщество, в котором состоит почти 1,4 миллиона человек. Каждый день здесь публикуются самые интересные акции всего туристического рынка в мире, новости из мира путешествий и отчеты подписчиков о путешествиях.
МегаФон и Vandrouki разработали пауэрбанк объемом в 10 000 мАч. Он позволяет заряжать сразу несколько устройств и оснащен самыми популярными разъемами (MicroUSB/USB-C/Lightning). У гаджета есть фонарик и солнечная батарея, которая позволяет подзарядить сам пауэрбанк без электричества.
К каждому зарядному устройству в комплекте идет эксклюзивный брелок «remove before flight», один из самых узнаваемых символов авиации и популярный объект для коллекционирования среди путешественников.
Гаджет доступен для покупки только в онлайн-магазине МегаФона. Стоимость пауэрбанка 2290 руб.
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