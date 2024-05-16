Meizu закрылась, но продолжает выпускать смартфоны. Представлен флагман Meizu 21 Note

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Китайский бренд Meizu, который ещё в прошлом году заявил о выходе с рынка мобильных устройств, сегодня внезапно выпустил флагманский смартфон Meizu 21 Note. Новинка может похвастаться минималистичным дизайном, мощным чипсетом и шикарным экраном.Meizu 21 Note оснащён 6,78-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью в 5000 нит. Также смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев.На задней панели расположены две камеры: основная на 50 Мп с OIS и сверхширокоугольная на 13 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.Телефон получил чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативки LPDDR5X и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. За автономность Meizu 21 Note отвечает огромная батарея ёмкостью 5500 мАч с зарядкой до 66 Вт.Последний смартфон Meziu поступит в продажу в Китае с 20 мая по цене от 2599 юаней (~$360) за версию 16/256 ГБ и 2799 юаней (~$387) за модель на 16/512 ГБ.