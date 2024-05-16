Meizu закрылась, но продолжает выпускать смартфоны. Представлен флагман Meizu 21 Note

Фархад
Meizu

Китайский бренд Meizu, который ещё в прошлом году заявил о выходе с рынка мобильных устройств, сегодня внезапно выпустил флагманский смартфон Meizu 21 Note. Новинка может похвастаться минималистичным дизайном, мощным чипсетом и шикарным экраном.

Meizu 21 Note оснащён 6,78-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью в 5000 нит. Также смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев.

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Meizu

На задней панели расположены две камеры: основная на 50 Мп с OIS и сверхширокоугольная на 13 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

Телефон получил чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативки LPDDR5X и 256/512 ГБ  встроенной памяти UFS 3.1. За автономность Meizu 21 Note отвечает  огромная батарея ёмкостью 5500 мАч с зарядкой до 66 Вт.

Последний смартфон Meziu поступит в продажу в Китае с 20 мая по цене от 2599 юаней (~$360) за версию 16/256 ГБ и 2799 юаней (~$387) за модель на 16/512 ГБ.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Dmitriy
+938
Dmitriy
Ну у них много закрытий было. Не думаю, что такая стратегия только отпугнет? Не всем нужны мобилы без поддержки (ибо между выпусками они вечно в дауне).
часов назад в 21:14
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