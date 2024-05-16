Появился способ зарабатывать на покупке товаров с Wildberries

Александр



Wildberries начал тестировать новую возможность — «Баллы за отзывы». Она позволит продавцам мотивировать покупателей оставлять отзывы, получая за это баллы. Продавцы сами определяют количество баллов, которые получит покупатель за свой отзыв о товаре. Эти баллы эквивалентны рублям, их можно потратить на дальнейшие покупки, совершённые на маркетплейсе.

Отзыв можно оставить в течение 5 дней с момента получения товара. Хотя за него платят, но он необязательно должен быть комплиментарным — можно честно написать, хорошая вещь или нет. Бонусы начисляются почти моментально, их можно потратить в течение 14 дней с момента начисления, причём они действуют на покупку любых товаров на Wildberries, а не только у того продавца, отзыв к чьему товару был оставлен.

В настоящее время баллы может начислять лишь тестовая группа продавцов, а в дальнейшем эта возможность распространится на всех. Оставлять отзывы можно в приложении Wildberries на Android, но скоро то же самое нововведение появится и на iOS.

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