Xbox Live Gold

Компания Microsoft увеличила стоимость подписки на подписку Xbox Live Gold, которая предоставляет различные преимущества геймерам на ПК и консолях Xbox. Также была отменена возможность долгосрочного продления подписки, с помощью которой можно было значительно сэкономить.

Оформить подписку сразу на 12 месяцев нельзя, а за 6 месяцев придётся заплатить 60 долларов, вместо прежних 40 долларов. Подписка на один месяц стоит 11 долларов, на 3 месяца — 30 долларов (ранее было 10 и 25 долларов соответственно). Что интересно, на Ebay и Amazon по-прежнему можно найти предложения с более дешёвой подпиской, но посредники хотят вознаграждение за свои услуги.

Для существующих подписчиков Xbox Live Gold, оформивших ранее подписку на полгода или год, цена не поменяется. Если пользователь решит продлить её, он сможет сделать это на прежних условиях.


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