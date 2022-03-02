Принадлежащий компании Xiaomi бренд POCO запустил международные продажи смартфона POCO M4 Pro, подробный обзор которого уже есть на нашем сайте. Новинку можно приобрести в России в официальном магазине POCO на AliExpress с большой скидкой.
В POCO M4 Pro используется AMOLED-экран DotDisplay диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и поддержкой технологий защиты зрения. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G96, объём оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, объём накопителя — 128 или 256 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку с мощностью до 33 Вт, причём зарядный адаптер включён в стандартную комплектацию.
Смартфон двухсимочный и поддерживает работу в сетях LTE, а благодаря модулю NFC его можно использовать для беcконтактной оплаты. В качестве операционной системы используется Android со встроенными сервисами Google.
Основная камера состоит из трёх датчиков: главный (до 64 Мп), ультраширокий (8 Мп) и макро (2 Мп). Снимки обрабатываются системой искусственного интеллекта.
За звук отвечают стереодинамики, а если нужно подключить наушники или колонки, это можно сделать через Bluetooth или 3,5-мм аудиовыход. Также в наличии FM-радио, работающее без интернета, и ИК-датчик для управления домашней техникой (например, телевизором).
POCO M4 Pro выпущен в трёх цветах — чёрный, жёлтый и голубой. Вы можете воспользоваться скидкой, а при выборе комплекта из смартфона, защитного стекла и TWS-наушников Earbuds 2S или смартфона, защитного стекла и фитнес-браслета Mi Band 6 вы получите дополнительную выгоду. Среди покупателей POCO M4 Pro в официальном магазине POCO на AliExpress будут разыграны подарки, в том числе смартфоны, часы и наушники.
Под брендом POCO, который принадлежит компании Xiaomi, продаются недорогие смартфоны с ярким дизайном и характеристиками, многие из которых близки к топовым. Инженеры POCO уделяют большое внимание качеству сборки, благодаря чему эти смартфоны ощущаются как субфлагманы, а при их использовании нет чувства, что производитель на чём-то сэкономил.
Купить POCO M4 Pro со скидкой
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