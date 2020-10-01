Компания Huawei с весны прошлого года находится под санкциями США, но продолжает работать — выпускает смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты, а также производит оборудование для 5G-сетей. Впрочем, определённые сложности у неё всё же возникают.
По данным китайского сайта My Drivers, Huawei собирается уйти с тайваньского рынка смартфонов, её мобильные устройства больше не будут продаваться в этой стране. Одной из причин называется невозможность начала продаж флагманской линейки Huawei P40, которая должна была появиться на Тайване в сентябре или октябре 2020 года.
Интересы Huawei на Тайване представляет местная компания Xunwei Technologies. Она заявила, что китайский производитель не сворачивает продажи смартфонов в стране, однако стратегия на тайваньском рынке в ближайшее время может быть кардинально пересмотрена.
Ожидается, что этой осенью Huawei выпустит линейку флагманских смартфонов Mate 40, один из которых уже был замечен в китайском метро. Эти устройства получат процессор Kirin 990 со встроенным модулем 5G и станут последними, в которых вообще применяются чипы Kirin. Проблема в том, что власти США запретили тайваньской компании TSMC собирать по заказу Huawei микросхемы, в которых используются американские компоненты, технологии и наработки. В дальнейшем Huawei придётся найти нового поставщика процессоров, и пока неизвестно, кто сможет сотрудничать с «опальным» производителем.
В первой половине 2020 года Huawei продала 105 миллионов смартфонов. Одна из самых топовых и дорогих моделей — складной смартфон Huawei Mate Xs. То же издание My Drivers сообщило, что цены на этот аппарат в Китае достигают 2,5-3 тысяч долларов, при этом производитель уверяет, что даже при таком раскладе теряет деньги на каждом проданном экземпляре. И действительно, по данным Исследовательского института стоимости мобильных телефонов Huihuibao, Huawei Mate Xs — смартфон с самой высокой себестоимостью в истории, по этому параметру он обгоняет флагманские аппараты Apple и Samsung, которые традиционно считаются наиболее затратными в производстве.
Проблемы начались у Huawei после того, как администрация президента США и Госдеп заподозрили компанию в слежке за жителями страны через телекоммуникационное оборудование и смартфоны. Американским военным и чиновникам запрещено использовать смартфоны Huawei, а операторы связи не могу устанавливать её оборудование в свои сети.
Huawei считает обвинения в слежке необоснованными и недоказанными. Проблемы усугубляются тем, что власти США давят на чиновников в других странах, чтобы они отказались от покупки оборудования Huawei для сетей связи пятого поколения. По данным Reuters, глава итальянского подразделения Huawei президент Луиджи де Веккис заявил о готовности предоставить всем желающим возможность провести тщательное изучение её технологий и оборудования 5G. Компания собирается доказать, что обвинения в создании бэкдоров в базовых станциях для передачи конфиденциальной информации властям Китая являются беспочвенными.
«Мы откроем всю документацию, мы готовы к тщательной инспекции, чтобы отреагировать на все это политическое давление. У меня пропал дар речи, когда США выступили с безосновательными обвинениями в адрес нашей компании», — сказал Луиджи де Веккис.
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Китайская компания не может продавать собственный телефона на территории Китая (Китай считает Тайвань Своим! Законодательно он также — Китайский) по прихоти страны с другого континента.