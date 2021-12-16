В официальном интернет-магазине МегаФона на AliExpress стартовала очень бодрая акция, в рамках которой можно приобрести актуальные модели iPhone и смартфоны других брендов со скидками. В этой заметке мы подготовили подборку и делимся полезными промокодами.
iPhone 12 mini 64 ГБ — от 48 990 р. с промокодом 12WOW3000
Прошлогодний флагман в компактной версии доступен в белом, красном и черном цвете. Напомним, у него Super Retina XDR дисплей с диагональю 5,4 дюйма, который защищен панелью Ceramic Shield. За производительность отвечает процессор A14 Bionic, есть поддержка беспроводных аксессуаров MagSafe, а основная камера снимает видео в формате расширенного динамического диапазона Dolby Vision. Версию устройства с накопителем 128 ГБ можно приобрести за 49 990 р. с промокодом IWOW5000.
iPhone 12 на 64 ГБ — от 54 990 р. с промокодом IWOW5000
В наличии остались только смартфоны белого и черного цвета. Размер экрана составляет 6,1 дюйма. Помимо этого, от миника он отличается аккумулятором увеличенной ёмкостью. Все остальные основные характеристики соответствуют.
iPhone 12 Pro 256 ГБ — от 92 990 р. с промокодом 12WOW5000
Топовый флагман Apple прошлого года доступен в цвете: графитовый и тихоокеанский синий. В iPhone 12 Pro установлена система камеры из трех объективов: сверширокоугольный, широкоугольный и телевик с трехкратным оптическим зумом. Для наиболее качественных снимков в ночном режиме предусмотрен датчик LiDAR. Версию с хранилищем 512 ГБ можно приобрести за 108 990 р. с промокодом 12WOW7000.
iPhone 13 mini 128 ГБ — от 59 990 р. с промокодом WOWNY5000
Базовая версия iPhone этого года в компактном корпусе осталась в наличии только розового цвета. У него Super Retina XDR с диагональю 5,4 дюйма. Двойная камера с разрешением 12 МП поддерживает режим «Киноэффект», 4K HDR-видео в формате Dolby Vision, а плавность картинки обеспечивает оптическая стабилизация со сдвигом матрицы.
iPhone XS 64 ГБ — от 34 990 р. с промокодом WOWNY5500
Это официально восстановленная версия «как новый». Это означает, что он прошел все проверки со стороны Apple, а на его работу распространяется официальная гарантия — 1 год. Диагональ OLED-дисплея составляет 5,8 дюйма. Производительность iPhone XS до сих пор на уровне благодаря процессору A12 Bionic. Версию этого смартфона с накопителем на 256 ГБ можно приобрести за 47 490 р. с промокодом WOWNY7000.
Посмотреть все остальные предложения от других брендов можно по этой ссылке. Количество товаров и промокодов может быть ограничено.
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