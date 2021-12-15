Топовую Bluetooth-колонку JBL CHARGE 5 в официальном магазине бренда на AliExpress можно успеть приобрести с очень достойной скидкой. В этой заметке поделимся промокодом.
JBL CHARGE 5 выполнена в узнаваемом продолговатом корпусе. Суммарная мощность звучание устройства составляет 40 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы прокачать небольшую вечеринку на открытом воздухе. Не переживайте за колонку, если вдруг пойдет дождь — она защищена по стандарту IP67.
Гаджет умеет подключаться одновременно к нескольким устройствам, а еще может выступать в качестве зарядного устройства для вашего смартфона или планшета. Встроенный аккумулятор на 7000 мАч обеспечивает до 20 часов автономной работы.
Колонку JBL CHARGE 5 можно приобрести за 9590 рублей. Для этого переходите по ссылке, добавляйте колонку в корзину и применяйте промокод FORFUN1500. Без скидки стоимость колонки составляет 13 490 рублей. Количество товара и промокодов может быть ограничено.
Купить JBL CHARGE 5
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