Официальный интернет-магазин МТС сливает беспроводные наушники Sony WH-1000XM4 по очень вкусной цене. В этой заметке мы поделимся промокодом.
Напомним, Sony WH-1000XM4 оснащены процессором QN1, который отвечает за систему активного шумоподавления. Чип в реальном времени анализирует окружающие звуки и применяет к ним подходящие алгоритмы. Параметры шумодава настраиваются с помощью фирменного приложения Sony.
Благодаря мощным 40-миллиметровым динамикам с ЖКП-диффузорами наушники обеспечивают насыщенные басы и могут воспроизводить полный диапазон частот до 40 кГц. Технология LDAC позволяет передавать в три раза больше данных (с максимальной скоростью передачи 990 Кбит/с).
Технология улучшения цифрового звука DSEE Extreme использует механизм искусственного интеллекта Edge-AI, чтобы повышать разрешение сжатых цифровых аудиофайлов в реальном времени. Она динамически распознает музыкальные инструменты, жанры и элементы композиции, например вокал и интерлюдии, а также восстанавливает в высоком частотном диапазоне детали, утраченные при сжатии, что обеспечивает богатое и естественное звучание.
Технические характеристики
- Диапазон частот: 4 - 40000 Гц
- Диаметр мембраны: 40 мм
- Длина кабеля: 1.2 м
- Время работы в режиме прослушивания: до 38 ч
- Время полного заряда: около 3 ч
- Интерфейсы: Bluetooth 5.0, NFC
- Проводное соединение: AUX 3,5 мм, USB-C
- Кодеки: AAC, LDAC, SBC
Приобрести наушники Sony WH-1000XM4
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