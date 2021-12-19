Sony WH-1000XM4

Официальный интернет-магазин МТС сливает беспроводные наушники Sony WH-1000XM4 по очень вкусной цене. В этой заметке мы поделимся промокодом.

Напомним, Sony WH-1000XM4 оснащены процессором QN1, который отвечает за систему активного шумоподавления. Чип в реальном времени анализирует окружающие звуки и применяет к ним подходящие алгоритмы. Параметры шумодава настраиваются с помощью фирменного приложения Sony.

Sony WH-1000XM4

Благодаря мощным 40-миллиметровым динамикам с ЖКП-диффузорами наушники обеспечивают насыщенные басы и могут воспроизводить полный диапазон частот до 40 кГц. Технология LDAC позволяет передавать в три раза больше данных (с максимальной скоростью передачи 990 Кбит/с).

Технология улучшения цифрового звука DSEE Extreme использует механизм искусственного интеллекта Edge-AI, чтобы повышать разрешение сжатых цифровых аудиофайлов в реальном времени. Она динамически распознает музыкальные инструменты, жанры и элементы композиции, например вокал и интерлюдии, а также восстанавливает в высоком частотном диапазоне детали, утраченные при сжатии, что обеспечивает богатое и естественное звучание.

Sony WH-1000XM4

Технические характеристики
  • Диапазон частот: 4 - 40000 Гц
  • Диаметр мембраны: 40 мм
  • Длина кабеля: 1.2 м
  • Время работы в режиме прослушивания: до 38 ч
  • Время полного заряда: около 3 ч
  • Интерфейсы: Bluetooth 5.0, NFC
  • Проводное соединение: AUX 3,5 мм, USB-C
  • Кодеки: AAC, LDAC, SBC
Прямо сейчас беспроводные наушники Sony WH-1000XM4 можно успеть приобрести с очень бодрой скидкой за 18 990 рублей. Для этого переходите по ссылке, добавляйте товар в корзину и применяйте промокод MTS9. Размер скидки составит 9 000 рублей. Регулярная стоимость наушников — 27 990 р.

Приобрести наушники Sony WH-1000XM4


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