Настало время: OnePlus выпустила новые смарт-часы OnePlus Watch 2

Фархад
OnePlus-Watch-2

После трёх лет затишья компания OnePlus решила вернуться на рынок носимых устройств с выпуском новых смарт-часов OnePlus Watch 2. Гаджет получился достойным конкурентом Samsung Galaxy Watch 6 и Google Pixel Watch 2.

OnePlus Watch 2 получили круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью в 600 нит. Всё это заточено в корпус из нержавеющей стали. Экран прикрыт сапфировым стеклом, а на правой грани расположено колёсико и физическая кнопка управления.

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Разумеется, в часах есть пульсометр, пульсоксиметр, а также функции мониторинга VO2 Max, сна и уровня стресса. Также девайс поддерживает более 100 режимов тренировок.

OnePlus-Watch-2

Среди прочих интересных особенностей — встроенный GPS, процессор Snapdragon W5 Gen 1, 2/32 ГБ памяти и WearOS 4 с доступом к Google Play Store. Заявленное время работы без подзарядки — 100 часов. За это отвечает аккумулятор ёмкостью 500 мАч. OnePlus Watch 2 также защищены по военному стандарту MIL-STD 810H от ударов и выдерживают погружения под воду на глубину до 50 м.

Новые смарт-часы OnePlus Watch 2 уже доступны в некоторых странах по цене 329 евро.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+4
TheEwb
Покупать часы с уникальным креплением ремешка полный бред, ладно если это механика люксовая под костюм который не каждый день многие носят
19 минут назад
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