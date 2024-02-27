Представлен дерзкий середняк Tecno Camon 30 Premier 5G

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В рамках проходящей сейчас в Барселоне выставки MWC 2024 компания Tecno продемонстрировала новый смартфон Camon 30 Premier 5G. Новинка может похвастаться интересным дизайном и впечатляющими характеристиками.Tecno Camon 30 Premier 5G получил плоские грани и заднюю панель из искусственной кожи. Дизайн напоминает иконку папки в macOS. На спинке расположен круглый блок с тремя камерами: основной на 50 Мп Sony IMX890, перископом с 60-кратным гибридным зумом и двумя дополнительными модулями. Спереди установлена селфи-камера на 50 Мп с технологией отслеживания взгляда.Tecno заявляет, что Camon 30 Premier 5G станет первым телефоном, оснащенным системой визуализации PolarAce и функциями ИИ. Кроме того, смартфон предложит запись HDR-видео в 4K при 30 кадрах в секунду.Среди прочих особенностей новинки — плоский LTPO-дисплей с пиковой яркостью 1400 нит, чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultra и кастомный чип обработки изображений Sony.Tecno не раскрыла остальных подробностей Camon 30 Premier 5G. Ожидается, что смартфон выйдет во втором квартале текущего года — в период с апреля по июнь.