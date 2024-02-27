Представлен дерзкий середняк Tecno Camon 30 Premier 5G

Фархад
Tecno Camon 30 Premier 5G

В рамках проходящей сейчас в Барселоне выставки MWC 2024 компания Tecno продемонстрировала новый смартфон Camon 30 Premier 5G. Новинка может похвастаться интересным дизайном и впечатляющими характеристиками.

Tecno Camon 30 Premier 5G получил плоские грани и заднюю панель из искусственной кожи. Дизайн напоминает иконку папки в macOS. На спинке расположен круглый блок с тремя камерами: основной на 50 Мп Sony IMX890, перископом с 60-кратным гибридным зумом и двумя дополнительными модулями. Спереди установлена селфи-камера на 50 Мп с технологией отслеживания взгляда.

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Tecno заявляет, что Camon 30 Premier 5G станет первым телефоном, оснащенным системой визуализации PolarAce и функциями ИИ. Кроме того, смартфон предложит запись HDR-видео в 4K при 30 кадрах в секунду.
Tecno Camon 30 Premier 5G
Tecno Camon 30 Premier 5G
Среди прочих особенностей новинки — плоский LTPO-дисплей с пиковой яркостью 1400 нит, чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultra и кастомный чип обработки изображений Sony.

Tecno не раскрыла остальных подробностей Camon 30 Premier 5G. Ожидается, что смартфон выйдет во втором квартале текущего года — в период с апреля по июнь.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Nikita Morgun
+197
Nikita Morgun
А будет ли флагман этот Tecno этого года?
час назад в 18:17
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+74
Bagsya
“Дерзкий середняк»…Я бы даже сказал, дерзкий серёдыш😂
минуту назад
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