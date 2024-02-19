Названы два новых цвета iPhone 16 Pro

Артем
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Предположением поделился инсайдер Majin Bu. По его мнению Apple развивает идею оттенков титановой расцветки, с частичной отсылкой к давно забытым моделям.

По словам автора, iPhone 16 Pro могут получить два цвета. Desert Yellow (Desert Titanium) — похож на золото, как у iPhone 14 Pro, но с более глубокими и тяжелыми тонами и Cement Grey (Titanium Grey) — вариация «космический серый», знакомый по модели iPhone 6. В качестве примера, были приложены рендеры будущих смартфонов.

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Также Majin Bu сообщает, что ему известно и о других расцветках, но поскольку информация о них слишком неправдоподобна, эту информацию он решил не раскрывать.

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Источник:
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Комментарии

Seagull
–528
Seagull
Какая хрен разница, когда телефон в чехле)))
Вчера в 23:43
#
kardigan
+3570
kardigan
Всё пытаются удивить цветами?!
Хорош уже выдавать это за новость.
Сегодня в 07:52
#
tellurian
+2587
tellurian
Снова новостей нет … что случилось?
Сегодня в 11:36
#