





Роскачество составило рейтинг свежих моделей смартфонов. Они были выпущены в конце 2020 или в начале 2021 года и появились в продаже лишь недавно.В начале года флагманская модель Galaxy S21 была представлена в трёх вариантах — Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21. Если премиум-вариант Galaxy S21 Ultra сразу попал в топ-5 рейтинга, то две другие модели заняли места в топ-30: разница между ними минимальна, несмотря на большую разницу в цене. Особое внимание экспертов привлекла камера Galaxy S21 Ultra — тесты показали хорошие цвета на фото и высочайший уровень детализации, почти без шумов во всех режимах. Кроме того, это очень прочный гаджет, который отделался всего несколькими царапинами на корпусе после «барабанного» теста. Обладатель Galaxy S21 Ultra получает улучшенный дисплей, емкую батарею, более продвинутый набор камер и увеличенный объём оперативной памяти. Все это и позволило Galaxy S21 Ultra занять высокую позицию в рейтинге.У Galaxy S21 Ultra есть и отрицательные моменты. Смартфон не предложил поддержку microSD и 3,5-мм аудиовыхода для наушников, сократилась комплектация — в ней теперь нет наушников и зарядного устройства, их придётся приобретать отдельно. Тесты на скорость зарядки проводились с 5-ваттным зарядным устройством, а это влияло на общий балл. Так, с 5-ваттным зарядным устройством Galaxy S21 Ultra зарядился только за 3,5 часа, тогда как с 25-ваттным — за 75 минут. Автономно смартфон проработает в среднем 31,5 часа.Huawei, OnePlus и Xiaomi выпустили по несколько новых моделей в этом году.Huawei Mate 40 Pro с ценой 81 990 рублей, как и другие смартфоны Huawei, по-прежнему поставляется без сервисов от Google, хотя для поклонников бренда это перестало быть проблемой. Батарея позволит смартфону проработать автономно 28 часов, полностью заряжается он за 45 минут. У Mate 40 Pro установлена тройная основная камера, а запись видео ведется с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду. Камера делает качественные фото с высокой детализацией и хорошим балансом цветов. В смартфоне установлен процессор HiSilicon Kirin 9000, который принес 5 баллов в тестах на производительность.О недостатках: стеклянный корпус Mate 40 Pro треснул после 100 падений, хотя смартфон продолжал работать, нет поддержки microSD (хотя есть слот для карт NM) и отсутствует 3,5-мм аудиовыход, поэтому для меломанов с проводными наушниками он не подойдет.Xiaomi Redmi Note 9T с ценой 19 400 рублей — достойный гаджет в своей ценовой категории. У него есть несколько сильных сторон: во-первых, качественный звук стереодинамиков, во-вторых, прочность (во время барабанного теста после 100 падений гаджет остался без повреждений), а в-третьих, время автономной работы (после заряда смартфон проработает в среднем 50 часов).OnePlus Nord N10 5G — один из лидеров среди «новичков» по соотношению цена-качество. При цене 21 390 рублей он занимает третье место в рейтинге смартфонов этого года. Одновременно с Nord N10 5G вышла еще одна модель — OnePlus Nord N100 с ценой почти в два раза ниже. Основная разница между Nord N100 и Nord N10 (если не считать наличие поддержки 5G, которая пока неактуальна для России) — наличие у младшей модели более слабого процессора и дисплея с более низким разрешением.